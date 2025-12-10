María Corina Machado logra llegar a Oslo, Noruega, tras ceremonia del Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, principal opositora política en Venezuela, arribó a Oslo, Noruega, la madrugada del jueves, tiempo local, luego de que no pudo recibir personalmente el Premio Nobel de la Paz.

En declaraciones a la prensa, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, informó que Machado se reunirá primero con su familia y más tarde realizaría su primera aparición pública tras un año en la clandestinidad.

Son la 1:00 am aquí y el lobby del Grand Hotel está repleto.@meganoticiascl pic.twitter.com/e78qkFuDBa — Malhaika (@NatashaKennard) December 11, 2025

Más temprano el miércoles, el Instituto Nobel se informó que Machado no estaría presente en la ceremonia de entrega , pese a que había hecho todo lo posible para viajar “en una situación de extremo peligro”.

“Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”. Posteriormente, difundió una llamada con la opositora, justo antes de que abordara su vuelo a Noruega.

“Sé que hay cientos de venezolanos que llegaron a Oslo, así como mi familia y mi equipo. (...) Tan pronto como llegue podré abrazar a mi familia, a mis hijos, a los que no he visto en dos años , así como a tantos venezolanos y noruegos que conozco que comparten nuestra lucha”, dijo en la conversación telefónica con Jørgen Watne.

Durante la ceremonia, su hija Ana Corina Sosa, quien recogió el premio, aseguró que la opositora llegaría a Oslo unas horas después, y “con toda la alegría de mi corazón podremos abrazarla aquí”.

