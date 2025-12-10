María Corina Machado no llega a la premiación del Nobel de la Paz en Oslo; su hija lo recibe en su lugar

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, aceptó este miércoles 10 de diciembre el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, horas después de que las autoridades dijeron que Machado no asistiría a la ceremonia.

María Corina Machado ha estado escondida y no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue detenida brevemente después de unirse a sus partidarios en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, dijo en la ceremonia de entrega de premios que “María Corina Machado ha hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia hoy aquí: un viaje en una situación de extremo peligro”.

“Aunque no podrá asistir a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo”, dijo entre aplausos.

El director del Instituto Nobel Noruego y portavoz de María Corina Machado anunció el miércoles que esta no podría asistir a la ceremonia. Su hija, Ana Corina Sosa, sí lo hizo.

María Corina Machado dijo en una grabación de audio de una llamada telefónica publicada en el sitio web del Nobel que muchas personas habían “arriesgado sus vidas” para que ella llegara a Oslo.

“Les estoy muy agradecida y esto es una medida de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano”, dijo antes de indicar que estaba a punto de abordar un avión.

“Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a su ciudad que están ahora mismo en Oslo, familia, mi equipo, tantos compañeros”, agregó María Corina Machado.

Y como este es un premio para todos los venezolanos, creo que lo recibirán. Y en cuanto llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no veo desde hace dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que conozco que comparten nuestra lucha.

