María Corina Machado asistirá a ceremonia del Nobel de la Paz en Oslo

El Instituto Nobel noruego confirmó que la dirigente opositora venezolana María Corina Machado acudirá el 10 de diciembre a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, pese a las dudas sobre las restricciones que enfrenta en su país.

De acuerdo con Erik Aasheim, responsable de comunicación del Instituto Nobel, la propia Machado transmitió su intención de viajar a Noruega pese al riesgo de no poder regresar a Venezuela.

María Corina Machado y el también opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa. ı Foto: Reuters

Aasheim explicó que la opositora informó directamente al organismo su decisión, lo que despejó las dudas iniciales sobre su participación en el evento.

Al respecto, Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, confirmó a la agencia AFP que mantuvo contacto con Machado la noche del viernes y que ella ratificó su asistencia.

Sin embargo, indicó que, “por razones de seguridad”, no se divulgarán detalles sobre la fecha ni la ruta que utilizará para llegar a Oslo.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. ı Foto: Reuters

En octubre, el Comité Noruego del Nobel otorgó el premio a Machado por lo que describió como su labor “incansable” en defensa de los derechos y las libertades en Venezuela. El jurado destacó su papel para impulsar una transición “justa y pacífica” hacia la democracia y la definió como una figura capaz de unir a una oposición históricamente fragmentada.

El Comité también subrayó que la dirigente ha vivido oculta dentro de Venezuela, lo que ha inspirado a numerosos simpatizantes.

Por otro lado, la posibilidad de que la opositora saliera del país para recibir el galardón generó controversia semanas atrás. En noviembre, el fiscal general venezolano afirmó a la AFP que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba territorio nacional para asistir a la ceremonia, lo que aumentó las dudas sobre su presencia en Oslo.

A propósito del contexto político, Machado fue inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales de 2024, comicios en los que Nicolás Maduro resultó declarado ganador.

Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional rechazaron ese resultado, mientras sectores de la oposición denunciaron irregularidades en el proceso.

Con información de Europa Press y agencias.

