¿Quién es y qué hizo María Corina Machado, venezolana ganadora del Nobel de la Paz?

¿Quién es María Corina Machado, venezolana ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025? PERFIL y trayectoria.

En un giro casi inesperado de acontecimientos, fue María Corina Machado la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, lo que atrajo nuevamente la atención a la situación política en Venezuela, en la mira global por una larga crisis social y, ahora también, por crecientes tensiones entre su presidente Nicolás Maduro y Estados Unidos.

Aunque los aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, abogaban porque fuera él el ganador de la presea debido a su labor conciliadora en Gaza, fue la líder de la oposición venezolana quien, al final, obtuvo el premio y dejó su nombre grabado en la historia.

María Corina Machado y el también opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa. ı Foto: Reuters

Pero ¿quién es María Corina Machado? ¿Qué hizo para merecer tan prestigioso galardón? ¿Cuál es su trayectoria como líder de la oposición venezolana y qué tiene que ver el controversial Nicolás Maduro en esta premiación?

TE RECOMENDAMOS: Inicia rescate de rehenes Ejército de Israel anuncia inicio del alto el fuego con Hamás en Gaza

¿Quién es María Corina Machado, venezolana ganadora del Premio Nobel de la Paz?

María Corina Machado Parisca, nacida en Caracas, en 1967, es una política, ingeniera industrial y profesora, mejor conocida por ser la líder de la oposición venezolana a través del partido Vente Venezuela y de su trabajo independiente.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. ı Foto: Reuters

Aunque la trayectoria política de Machado es limitada (apenas un periodo como diputada entre 2011 y 2024), es mejor conocida por ser uno de los principales rostros de la oposición al chavismo en Venezuela, es decir, al régimen iniciado por Hugo Chávez en 1999 y continuado por Nicolás Maduro desde 2013, ambos acusados de perpetrar un estado de permanente crisis social y económica en el país.

Así, Machado Parisca fundó en 2002 la organización civil Súmate, con el objetivo de promover la transparencia electoral frente al chavismo. Bajo el cobijo de esta fundación fue que llegó en 2011 a ser diputada a la Asamblea Nacional de su país, después de conseguir la mayor cantidad de votos para un legislador, lo que reflejó el crecimiento de su figura como una importante opositora.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. ı Foto: Reuters

Sin embargo, esta popularidad no fue suficiente para que María Corina fuera relevante en las elecciones presidenciales de 2012, donde Hugo Chávez resultó nuevamente triunfador con la mayoría de los votos. Chávez falleció un año después, por lo que el poder fue heredado por su cercano, Nicolás Maduro.

A pesar de ello, Machado intentó contender nuevamente por la presidencia en 2024, pero fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ante lo cual su compañero Edmundo González se vio obligado a suplirla en la boleta, donde perdió con un escaso margen.

La Comisión Nacional Electoral de Venezuela está dirigida por un personaje afín al chavismo; en foto, Maduro votando. ı Foto: Reuters

Si bien María Corina Machado se vio obligada a salir de Venezuela y abandonar sus aspiraciones políticas, se convirtió, desde el exilio, en una importante figura para los simpatizantes de la oposición nacional al chavismo, y una persona que da voz a los deseos de cambio en el país.

Sin embargo, en tanto líder de la oposición, María Corina no ha estado exenta de críticas. Especialistas cuestionan que Machado y Edmundo González insistan en derrocar a Maduro a través de las urnas cuando ellos mismos han apuntado que el sistema electoral venezolano está cooptado por el chavismo, lo que señalan como “tibieza” o “incongruencia”.

Maria Corina Machado signed a political agreement with Netanyahu and also has asked the zionist regime for military aggressions against Venezuela. Maga zionist who supports genocide against the Palestinian people. pic.twitter.com/2Qz7ptYg3B — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) October 10, 2025

Además, Machado Parisca fue recientemente cuestionada por expresar su apoyo, en nombre de Venezuela, al estado de Israel, en medio del conflicto que este país sostenía con el grupo pro palestino Hamás, en Gaza, el cual ha sido señalado de “genocidio”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am