Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado

La activista opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida este viernes con el Premio Nobel de la Paz

Líder opositora venezolana.
Líder opositora venezolana. Foto: @PremioNobel.
Por:
Associated Press

La activista opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida el viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025.

La excandidata presidencial fue elogiada por ser una “figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”, afirmó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel.

“En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten”.

El gobierno de Nicolás Maduro persiguió de forma rutinaria a sus opositores, reales o percibidos, antes de las elecciones presidenciales del año pasado.

Machado iba a medirse a Maduro en las urnas, pero el gobierno la descalificó. Edmundo González, que nunca antes se había presentado a unas elecciones, ocupó su lugar. En el período previo a los comicios hubo una represión generalizada que incluyó descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos.

