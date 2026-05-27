Princesa de Asturias para el historiador Timothy Garton

SU EXPERIENCIA en momentos cruciales de la historia reciente de Europa y “su defensa de la libertad, la unidad y la fortaleza del proyecto europeo” han brindado al historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales y Humanidades, anunció el jurado ayer.

“El suyo es un pensamiento emancipador que ofrece claves ineludibles para interpretar el presente y argumentos para encarar el futuro con esperanza”, apuntó el jurado en su acta.

El galardón reconoce su “apasionada y lúcida defensa de los valores democráticos”, así como sus llamados de atención sobre los peligros que amenazan a la democracia, como el autoritarismo.

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Considero este honor también como una muestra más de la comunidad intelectual de Europa —y de otros lugares— que necesitamos más que nunca en estos tiempos difíciles para nuestro continente y para la búsqueda de la verdad”, dijo el historiador en un comunicado de la fundación que da nombre a los premios.

También destacó la capacidad del historiador para integrar “un profundo análisis intelectual con el uso de un lenguaje sencillo y fresco que responde tanto a las exigencias del mundo académico como al lector en general interesado”.

Y es que el galardonado es columnista en medios como The Guardian y The New York Review of Books, espacios en los que ha ofrecido profundos análisis.

En plena pandemia, el historiador publicó el ensayo El futuro del liberalismo, en el que alertó sobre los riesgos del autoritarismo y el populismo.

Debido a su acceso a figuras de la talla de Tony Blair o Madeleine Albright, además de sindicatos, posee un archivo personal y vivencial invaluable.

Algunos de sus libros son Historia del presente: ensayos, retratos y crónicas de la Europa de los noventa (Tusquets, 2000), Mundo libre: Europa y Estados Unidos ante la crisis de Occidente (Tusquets, 2005),

El Expediente: una historia personal (Barlin, 2019) y Libertad de palabra: diez principios para un mundo conectado (Tusquets, 2017).

Garton Ash, quien se impuso a 36 candidaturas de 12 nacionalidades, recoge el testigo del sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey.

El listado de galardonados que recibirán su premio en una ceremonia en octubre en Oviedo, en el norte de España, incluye al estudio japonés de animación Ghibli en la categoría de Comunicación y Humanidades, y la compositora y artista visual estadounidense Patti Smith.

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, en Investigación Científica y Técnica, entre otros, son párte del elenco de premiados.