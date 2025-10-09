Israel y Hamas pactan 1.ª fase de paz; van por liberar rehenes y retiro de tropas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que Israel y Hamas han “firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, en lo que calificó como el mayor avance en meses dentro del conflicto de Gaza. Según explicó, el acuerdo incluye la liberación de todos los rehenes en los próximos días y la retirada de las tropas israelíes a una línea acordada como primer paso hacia lo que describió como “una paz fuerte, duradera y eterna”.

En su publicación en la red Truth Social, Trump afirmó: “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna”.

El Dato: El ejército israelí dijo que el área al norte de Wadi Gaza (el valle que separa las partes central y norte de Gaza) “todavía se considera una zona de combate peligrosa”.

Jehad Al-Shagnobin resultó herido en un ataque israelí anterior contra su casa, ayer. ı Foto: Reuters y AP

En el mismo mensaje agradeció a Qatar, Egipto y Turquía por su mediación, y proclamó: “¡Benditos los constructores de paz! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos”.

Mas tarde, durante una entrevista con la cadena Fox News, Trump precisó que la liberación de los rehenes podría comenzar el lunes, en un proceso de 72 horas que seguirá a la aprobación del acuerdo por parte del gabinete israelí. “Esto va más allá de Gaza”, dijo. “Esto es paz en Oriente Medio”. Señaló que “otros países de la zona ayudarán a reconstruir Gaza porque tienen una enorme riqueza” y que Estados Unidos participará para garantizar que la paz se mantenga. Reiteró que el éxito del acuerdo dependerá de que se cumpla cada fase: “Este es sólo el comienzo. Pero es un gran comienzo”.

64 mil niños palestinos han muerto o sufrido mutilaciones

Mil bebés gazatíes fueron asesinados o mutilados desde 2023

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró el anuncio y lo calificó como “un gran día para Israel”. En un mensaje en X, adelantó que convocará al gobierno este jueves para aprobar el acuerdo y traer a casa a toda nuestra preciosa gente secuestrada.

El premier agradeció públicamente al magnate “por su compromiso con esta misión sagrada” y añadió que “con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos”. En otro comunicado, informó que ambos líderes mantuvieron una conversación “muy emotiva y cálida” en la que se felicitaron mutuamente por el logro histórico.

Palestinos siguen el anuncio de Trump por televisión, en Gaza. ı Foto: Reuters y AP

De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, una vez que el gabinete israelí vote a favor del acuerdo, Israel deberá retirarse a una línea predeterminada en menos de 24 horas, tras lo cual comenzará el plazo de 72 horas para la liberación de los cautivos. A su vez, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, añadió que los rehenes vivos podrían ser liberados entre el domingo y el lunes, si el proceso avanza conforme a lo previsto.

Esperamos que esto conduzca a un cese completo de las hostilidades y a una reconstrucción de Gaza”, dijo Leiter, quien destacó que esta primera fase sólo será efectiva si se implementa sin demoras. Mientras tanto, el ejército israelí señaló en una publicación que su jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, instruyó a todas las fuerzas a mantenerse en “defensa fuerte y preparadas para cualquier escenario”, además de alistarse para “liderar la operación de recuperación de los rehenes con sensibilidad y profesionalismo”.

El Tip: El ejército israelí continúo con sus ataques contra Gaza a pesar de la noticia del acuerdo alcanzado de alto al fuego

Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes celebran el anuncio. ı Foto: Reuters y AP

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO. Tras las declaraciones de Trump, Hamas emitió un comunicado en su canal de Telegram anunciando “la conclusión de un acuerdo que estipula el fin de la guerra en Gaza, la retirada de la ocupación, la entrada de ayuda y un intercambio de prisioneros”.

El grupo terrorista pidió a los mediadores árabes y a Estados Unidos “obligar al gobierno de Israel a cumplir plenamente los requisitos del acuerdo”, y advirtió contra cualquier intento de evadir o retrasar su aplicación. “Permaneceremos fieles a nuestra promesa y no abandonaremos los derechos nacionales del pueblo palestino, incluida la libertad, la independencia y la autodeterminación”.

Hamas también adelantó que planea liberar a los 20 rehenes vivos este fin de semana, mientras que el ejército israelí comenzaría la retirada de la mayor parte de Gaza una vez aprobada la primera fase. A pesar del optimismo, el grupo instó a los palestinos a mantenerse cautelosos hasta que haya un anuncio oficial que confirme el alto al fuego.

En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar confirmó que “los mediadores han alcanzado un acuerdo sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase”, aunque precisó que los detalles se darán a conocer más adelante.

Mientras que en Gaza, el ambiente fue de mezcla entre alivio y desconfianza. Testimonios locales narraron cómo algunos palestinos recibieron la noticia en medio de los bombardeos, aún activos en la ciudad. “Tenemos sentimientos encontrados, entre la felicidad y la tristeza”, expresó Eyad Amawi, coordinador de ayuda humanitaria desplazado en el centro del enclave. “Esperamos que el acuerdo se implemente según lo acordado para renovar la esperanza de vida”.

En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que la situación humanitaria es catastrófica: más de 64 mil niños palestinos han muerto o sufrido mutilaciones durante la ofensiva israelí desde 2023, entre ellos al menos mil bebés. Su directora, Catherine Russell, urgió a un alto al fuego real y al acceso humanitario sin restricciones: “Los niños de Gaza llevan 700 días siendo objeto de asesinatos, mutilaciones y desplazamientos. El mundo no puede ni debe permitir que esto continúe”.

Al cierre del anuncio, fuentes palestinas plantearon la necesidad de aplicar un modelo “unicoefal”, una estructura administrativa unificada, para dirigir la reconstrucción de Gaza y evitar divisiones internas. Este enfoque, impulsado por sectores de reconciliación palestina, pretende asegurar la gestión coordinada de la ayuda, el retorno de desplazados y el control civil tras la retirada israelí.