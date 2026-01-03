María Corina Machado no tiene el respeto de Venezuela para gobernarlo: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, “no tiene el respeto” de la población de Venezuela, necesario para gobernar el país tras la captura de Nicolás Maduro.

En conferencia de prensa desde Florida, Trump fue cuestionado sobre cómo se administrará el poder en Venezuela, después de que anunciara que Washington se encargará de la administración del país mientras se logra una transición ordenada.

Sobre María Corina Machado, líder opositora y uno de los nombres a los que se apunta para dirigir Venezuela, Trump expresó dudas, pues dijo que es una persona que “no tiene el respeto de su nación”.

“Yo creo que sería duro para ella [María Corina Machado] ser líder. Es una gran mujer pero no tiene el respeto de su nación”, expresó el presidente Donald Trump.

Incluso, Trump aseguró que, desde el Gobierno estadounidense, no se ha mantenido contacto con Machado.

Tampoco se mencionó a Edmundo González, quien fue el candidato de la oposición en las elecciones de Venezuela de 2024, y contra quien, acusó Machado, se realizó un fraude electoral.

Trump informó que, tras la captura de Nicolás Maduro, quien será procesado ante la ley estadounidense en Nueva York, será el mismo Gobierno estadounidense el que se encargará de administrar el poder en Venezuela, hasta que sea posible una transición ordenada.

Más temprano, María Corina Machado aseguró que la oposición está lista para “tomar el poder” y “poner orden” en Venezuela. Para ello, llamó a la ciudadanía venezolana a mantenerse unida.

Sin embargo, las más recientes declaraciones de Trump abren la posibilidad de que ni ella ni Edmundo González sean los nuevos presidentes de Venezuela.

