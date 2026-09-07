Mueren cinco tras accidente de un avión de Amazon en EU

AVIÓN de carga de Amazon Prime Air que salió de la pista en el Aeropuerto de Miami, ayer

Al menos cinco personas murieron ayer después de que un avión de carga de Amazon Prime Air se saliera de la pista durante un aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, chocara contra varios vehículos y se incendiara. El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando la aeronave procedente de San Juan, Puerto Rico, rebasó el final de la pista.

Cinco personas resultaron heridas. Tres permanecen en estado crítico y fueron trasladadas a un centro de traumatología, mientras que otras dos fueron llevadas a un hospital local, informó el jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Raied “Ray” Jadallah.

Varias víctimas quedaron atrapadas en los vehículos golpeados por la aeronave y tuvieron que ser rescatadas. El piloto y el copiloto también quedaron atrapados en la cabina y recibieron atención médica tras ser retirados del avión.

“Muchachos, el avión está en llamas. El avión está en llamas. Prepárense”, se escuchó decir a un socorrista en un audio de las comunicaciones de emergencia, de acuerdo con CNN.

Más de 60 unidades acudieron al lugar y encontraron la aeronave envuelta en intensas llamas, mientras una espesa columna de humo negro era visible desde distintos puntos de la zona.

SALIÓ DE LA PISTA. Hasta el momento se desconoce por qué el avión no pudo detenerse antes del final de la pista. Datos del sitio Flightradar24 indican que la aeronave se desplazaba a casi 210 kilómetros por hora cuando salió.

Una revisión de CNN de las comunicaciones con el control de tráfico aéreo mostró que los pilotos no declararon una emergencia antes del aterrizaje.

El Boeing 767, de 32 años de antigüedad, aterrizó en la pista 30 del aeropuerto, que tiene más de dos mil 700 metros de longitud. La aeronave era operada por 21 Air, compañía de carga que trabaja para empresas como Amazon y DHL.

El avión fue construido originalmente para transportar pasajeros y estuvo en servicio con varias aerolíneas durante más de dos décadas antes de ser convertido en aeronave de carga en 2015.

Los equipos de inspección informaron que no encontraron piezas del avión ni escombros sobre la pista, aunque la aeronave dañó equipos de navegación al abandonar el pavimento. Los bomberos atendieron una fuga de combustible varias horas después del accidente. La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, aseguró que no existía una amenaza aparente para la seguridad pública, aunque la zona permaneció bajo atención de equipos de emergencia.

EL AEROPUERTO. El incidente obligó a detener las operaciones en tierra durante gran parte de la tarde. La suspensión fue levantada alrededor de las 5:00 de la tarde, pero la aeronave permaneció inmovilizada, por lo que la Administración Federal de Aviación advirtió que habría retrasos hasta este lunes.

Por su pate, FlightAware reportó que alrededor de 250 vuelos registraron demoras durante la tarde del domingo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó que enviará un equipo a Miami, encabezado por su presidenta, Jennifer Homendy, para investigar el accidente.

La Administración Federal de Aviación también abrió una investigación.