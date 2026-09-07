Ultraderecha gana elección alemana

LA ULTRADERECHISTA Alternativa para Alemania (AfD) ganó las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt con 44.5 por ciento de los votos, según las primeras proyecciones, en un resultado histórico que la coloca cerca de gobernar por primera vez un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz quedó en segundo lugar, con 18.5 por ciento, muy por debajo de 37.1 por ciento que obtuvo en 2021. La derrota representa un fuerte golpe para los conservadores, que gobernaban el estado desde 2002.

El candidato de AfD, Ulrich Siegmund, celebró el resultado y aseguró que los votantes dejaron claro que quieren un cambio político. La participación fue de 76.5 por ciento, uno de los niveles más altos registrados en la región.

Pese a la victoria, la AfD enfrenta dificultades para formar gobierno. Los principales partidos han descartado una coalición con la formación ultraderechista, por lo que necesitaría alcanzar una mayoría absoluta para gobernar sin aliados.

El Parlamento regional tiene 83 escaños y la mayoría requiere 42.

El resultado también coloca a la AfD como una fuerza central en el debate político alemán. Entre sus propuestas están endurecer las restricciones migratorias, reducir el apoyo a Ucrania y recuperar las relaciones con Rusia.