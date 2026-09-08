Irán amenaza con atacar activos de petróleo y gas de EU en Medio Oriente

EQUIPOS DE RESCATE buscan víctimas entre los escombros de un edificio destruido por un ataque aéreo israelí en Kfar Rumman, Líbano, ayer

| Redacción |

Irán advirtió ayer que responderá a nuevos ataques de Estados Unidos contra sus activos con ataques a instalaciones petroleras y gasísticas de la región, incluidos intereses estadounidenses, en medio de la escalada registrada en el estrecho de Ormuz.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, afirmó que la infraestructura energética regional es vulnerable y que las empresas estadounidenses que operan en esas aguas también están expuestas.

“Es sencillo: la cadena de producción de petróleo y gas aquí es extensa, accesible y está expuesta”, señaló Baqer Qalibaf, quien encabeza la delegación iraní en las negociaciones con Washington. El dirigente agregó que las compañías estadounidenses comparten esa vulnerabilidad y lanzó una advertencia: “Ataca nuestros activos y serás atacado. Ya lo hemos demostrado”.

El Dato: Las tensiones en la región se intensificaron tras los ataques israelíes contra una ciudad del sur de Líbano que dejaron al menos 12 muertos el lunes.

Sus declaraciones respondieron al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien celebró los recientes ataques contra buques petroleros iraníes y afirmó que Washington destruiría y hundiría sus petroleros si Teherán atacaba embarcaciones estadounidenses.

Los nuevos enfrentamientos durante el fin de semana elevaron los precios del petróleo a niveles cercanos a máximos de seis semanas. El conflicto supera los seis meses y no hay señales de un avance diplomático que permita normalizar el flujo de energía y comercio por el Golfo.

TENSIÓN REGIONAL. Por su parte, el ministro de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, anunció que Teherán establecerá una nueva zona restringida en el Golfo y presentará un nuevo corredor marítimo a través de Ormuz. Las embarcaciones que ingresen podrían ser incluidas en la lista de sanciones iraníes.

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“Sólo nos comprometeremos a que el estrecho de Ormuz permanezca abierto cuando ellos cesen el sabotaje, las amenazas y los ataques contra Irán”, declaró Mohsen Rezaei.

El futuro de Ormuz es uno de los principales obstáculos en las negociaciones entre Washington y Teherán. Irán sostiene que el estrecho pertenece a Irán y Omán, una postura rechazada por los países árabes del Golfo.

COREA DEL SUR. El gobierno iraní también amenazó a Corea del Sur con “graves consecuencias” si despliega fuerzas militares en Oriente Próximo, después de que Seúl confirmara que estudia opciones para apoyar la libertad de navegación en Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, destacó los más de 64 años de relaciones entre ambos países, pero advirtió que una presencia militar surcoreana sería considerada “un apoyo directo a los responsables de la agresión”, en referencia a Estados Unidos. “Ninguna nación soberana y responsable debe ceder ante la presión e intimidación de Estados Unidos”, sostuvo el funcionario.

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Seúl confirmó el viernes que analiza distintas posibilidades, incluidas medidas militares, aunque aclaró que todavía no ha tomado una decisión. Un portavoz de la Casa Azul señaló que una contribución militar no necesariamente significaría enviar tropas de combate y que existen otras opciones.

La posibilidad de una participación surcoreana ocurre mientras Washington concentra parte de sus recursos militares en el conflicto con Irán. En agosto, el presidente Donald Trump ordenó reducir “sustancialmente” las maniobras con Corea del Norte y criticó a Seúl por no respaldar su ofensiva junto a Israel.

El Tip: DONALD TRUMP no logra los objetivos que se propuso cuando lanzó la “Operación Furia Épica” en febrero.

EMIRATOS. El asesor presidencial de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, aseguró que el país no permitirá que sus intereses económicos sean “rehenes” del conflicto entre Estados Unidos e Irán, después de ataques iraníes con misiles contra territorio emiratí y contra petroleros.

“Nuestras exportaciones de energía no serán tomadas como rehenes, ni tampoco nuestro comercio ni nuestra actividad económica”, declaró en el Foro Hili de Abu Dabi.

Los Emiratos han ampliado la capacidad portuaria en su costa oriental y desarrollan oleoductos, ferrocarriles y nuevas rutas comerciales.

Anwar Gargash reconoció que las relaciones con Irán podrían recuperarse, aunque advirtió que reconstruir la confianza podría tomar décadas. También criticó la falta de una respuesta coordinada entre los países árabes del Golfo.

Sostuvo que el conflicto demostró la necesidad de fortalecer las capacidades propias. “Nuestra seguridad es nuestra máxima prioridad. Cuando dependemos completamente de otros, no siempre podemos dar por sentado que será su prioridad”, afirmó.

El asesor emiratí añadió que cualquier solución duradera deberá incluir garantías contra nuevos ataques iraníes y defendió la libertad de navegación como un principio que no debe renegociarse bajo presión. En tanto, el portavoz de Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, afirmó que la alianza con EU es importante, pero no suficiente para garantizar la seguridad regional.

“En el Golfo debemos comprender que contar con fuerzas internacionales en la región y tener una alianza estratégica con Estados Unidos es muy importante, pero no suficiente”, declaró Majed al-Ansari.