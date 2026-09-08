Europa alarma por triunfo en Alemania

La victoria de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt encendió las alarmas entre líderes europeos, quienes advirtieron sobre el avance de una fuerza con posiciones prorrusas y contrarias al proyecto europeo.

La AfD obtuvo el domingo un resultado récord de 43.8 por ciento de los votos, frente a 17.2 por ciento del partido del canciller Friedrich Merz. Aunque no logró la mayoría absoluta, quedó a tres escaños de poder gobernar en solitario.

El canciller defendió la necesidad de proteger los valores occidentales frente a Rusia, mientras la AfD propone normalizar las relaciones con Moscú y suspender la ayuda a Ucrania.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, alertó que partidos “ciegos” ante las amenazas rusas ganan terreno en Europa, en medio del aumento de actos de sabotaje y otras amenazas.

Mientras que el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que “ningún compromiso” es posible con la extrema derecha y calificó el triunfo de AfD como “aplastante”.

A su vez, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, consideró el resultado un “toque de atención” y dijo que es preocupante el avance de una formación con posiciones extremas y prorrusas. Asimismo, el primer ministro polaco, Donald Tusk, lamentó la victoria y criticó a quienes la celebraron ayer en su país.