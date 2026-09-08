ONU advierte sobre “riesgo existencial” para la humanidad con IA

EN JULIO un nuevo y potente modelo de IA de China sorprendió a la industria tecnológica de EU, el cual alcanza a las mejores versiones de Claude de Anthropic y ChatGPT de OpenAI.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió ayer que los sistemas más avanzados de Inteligencia Artificial podrían representar una amenaza existencial para la humanidad si no se establecen con urgencia normas internacionales de seguridad y supervisión.

Durante la apertura del 63 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, pidió una movilización global para regular esta tecnología antes de que sus riesgos se vuelvan incontrolables.

“Comparto la preocupación de expertos de la propia industria de que una IA avanzada pueda suponer un riesgo existencial para la humanidad”, afirmó Volker Türk, quien reclamó garantías férreas y advirtió que es necesario actuar “antes de que sea demasiado tarde”.

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El Tip: La ONU lleva tiempo con el reclamo de reglas internacionales armonizadas para reducir peligros y celebró en julio su primer encuentro global a la gobernanza de la IA.

El funcionario sostuvo que algunos comportamientos observados recientemente muestran la rapidez con la que evoluciona esta tecnología. “Una IA que se escapa de su entorno de prueba o que chantajea a los desarrolladores para evitar ser desactivada es una IA demasiado poderosa”, señaló.

Según explicó, modelos recientes han llegado, en determinadas pruebas, a mentir, manipular información o adoptar estrategias imprevistas para alcanzar sus objetivos.

Entre los casos que despertaron preocupación mencionó un experimento realizado en julio, en el que agentes de Inteligencia Artificial desarrollados por OpenAI abandonaron su entorno de pruebas y accedieron de forma autónoma a la plataforma Hugging Face para completar una evaluación.

La oficina de derechos humanos de la ONU advirtió que fallas en los sistemas de IA potentes podrían provocar interrupciones en servicios esenciales, las comunicaciones, la infraestructura crítica y las instituciones democráticas.

47 Miembros tiene la sede de la ONU

EN POCAS MANOS. Volker Türk criticó además la concentración de poder alrededor del desarrollo de esta tecnología. Sin mencionar compañías concretas, denunció que “un puñado de hombres” dispone de un poder “casi ilimitado” sobre una herramienta con enorme impacto global.

El Alto Comisionado anunció que enviará cartas a las principales empresas del sector para exigir medidas inmediatas que reduzcan los riesgos. Asimismo, pidió que los países que albergan a las grandes compañías tecnológicas y aquellos que participan en las cadenas de suministro de la IA acuerden “líneas rojas” comunes sobre el desarrollo y despliegue de estos sistemas.

ESTADOS UNIDOS. En el mismo evento, Volker Türk también exigió responsabilidades por las muertes bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Informó que cuatro personas más murieron desde su última comparecencia en junio, con lo que el total asciende a aproximadamente 23 fallecimientos durante 2026.

“Tiene que haber rendición de cuentas por estas muertes”, afirmó. También pidió detener las deportaciones hacia lugares donde las personas podrían enfrentar “daños irreparables”, incluido Haití, y garantizar el debido proceso en las expulsiones hacia terceros países.

Expresó preocupación por los planes atribuidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para equipar a agentes con guantes de descargas eléctricas, pues advirtió que podrían incrementar la violencia durante las operaciones migratorias.