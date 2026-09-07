Una lancha motora pasa junto a un buque de carga anclado en Ormuz, ayer.

Irán amenazó ayer con responder de forma más rápida, intensa y dolorosa a cualquier nueva ofensiva de Estados Unidos, mientras Teherán prepara un anuncio de una zona restringida cerca del estrecho de Ormuz, como una nueva escalada de ataques contra buques petroleros y embarcaciones militares.

Las amenazas se dieron después de que Estados Unidos atacara el sábado tres petroleros iraníes, en respuesta al lanzamiento de misiles balísticos de la Guardia Revolucionaria contra dos buques de guerra estadounidenses.

El presidente del Parlamento iraní y responsable del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que Washington debe entender que las reglas han cambiado. “Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionales terminó”, declaró en un discurso difundido por medios iraníes.

El Dato: El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz disminuyó hasta su nivel más bajo desde mayo, con un promedio de 10 buques durante los últimos 10 días, según Reuters.

El funcionario advirtió que cualquier ofensiva contra los intereses o la seguridad de Irán tendrá consecuencias mayores. “Cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa”, añadió.

RESTRICCIÓN MARÍTIMA. Por su parte, el titular del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, informó que Teherán planea anunciar una “zona de exclusión” en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Según explicó, la medida comenzaría en la línea del bloqueo naval estadounidense se extenderá hacia Ormuz y, continuará hacia el golfo Pérsico. Irán no precisó los límites territoriales de la nueva área ni cuándo entraría en vigor.

1 petrolero iraní se hundió cerca del Golfo de Omán

“Cualquier barco que entre en esta zona con la intención de pasar por el estrecho de Ormuz y sea identificado será colocado en nuestra lista de sanciones”, dijo.

El anuncio ocurre después de que las fuerzas estadounidenses atacaron tres buques petroleros iraníes. Estados Unidos mantiene un cerco contra puertos iraníes para impedir que Teherán exporte petróleo.

El Comando Central estadounidense informó que más de 20 buques de guerra apoyan estas operaciones. Hasta el domingo, según ese mando, las fuerzas estadounidenses obligaron a 92 embarcaciones comerciales a cambiar su trayectoria, habían inmovilizado tres y abordado dos.

6 meses lleva el conflicto bélico en Oriente Medio

Por su parte, Irán aseguró que atacó un vehículo militar estadounidense no tripulado que, según su versión, intentaba ingresar en una zona protegida del estrecho. El portavoz del Mando Central estadounidense para Medio Oriente, Tim Hawkins, rechazó la versión y la calificó como una “mentira total”. Además del enfrentamiento militar, las autoridades iraníes reconocieron que el conflicto tiene consecuencias directas sobre su economía, ya golpeada por las sanciones de Estados Unidos.

Baqaer Qalibaf afirmó que la principal batalla de Irán también se libra en la producción y el sustento de la población. Citó como principales problemas las fluctuaciones de la moneda, la inflación, el desempleo y la gestión del mercado.

En tanto, el ministro de Economía iraní, Ali Madanizadeh, aseguró que Teherán busca responder a la presión estadounidense mediante reformas y rechazó que las sanciones puedan obligar al país a cambiar de rumbo.

El Tip: Israel ocupa ilegalmente 5.0 por ciento de Líbano, extendiéndose 10 km desde la Línea Azul, la frontera demarcada por la ONU entre Líbano e Israel.

“Debo aclarar un punto: la responsabilidad de reformar la economía de Irán recae en su gobierno y su pueblo, no en el Tesoro de Estados Unidos”, declaró.

MERCADO ENERGÉTICO. Asimismo, Irán aseguró que la isla de Jarg fue atacada unas 550 veces durante los meses recientes. El ministro de Petróleo, Mohsen Paknejad, afirmó que, pese a los bombardeos, la instalación continúa funcionando.

Irán es el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y antes de la guerra enviaba alrededor de 90 por ciento de su crudo a través de Jarg. Sin embargo, esos flujos fueron interrumpidos desde que Estados Unidos comenzó a bloquear las exportaciones iraníes de petróleo a mediados de abril.

La interrupción del tráfico marítimo también provocó un aumento de los precios de los combustibles. Antes del conflicto, por el estrecho de Ormuz transitaba alrededor de 20 por ciento del petróleo comercializado en el mundo.

A su vez, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró que el tránsito petrolero comienza a recuperarse y afirmó que actualmente pasan por la zona más de nueve millones de barriles diarios. “Probablemente estamos alcanzando dos tercios o más de los flujos previos al conflicto. Así que los iraníes siguen causando problemas, pero la Armada de Estados Unidos está ganando esa batalla”, afirmó.

Chris Wright señaló que el petróleo también llega mediante oleoductos de la región, aunque reconoció que el tránsito marítimo depende de la presencia de la Armada estadounidense para escoltar a los buques cisterna y protegerlos de posibles ataques.

CAPACIDADES NUCLEARES. En tanto, el funcionario estadounidense afirmó que Estados Unidos podría no lograr un acuerdo con Irán y optar, en cambio, por destruir la capacidad del país para desarrollar armas atómicas. “Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruyan sus capacidades para hacerlo”, declaró Chris Wright durante una entrevista con la cadena ABC.

El funcionario dijo que un eventual acuerdo con Teherán podría quedar aplazado hasta la llegada de una nueva Administración estadounidense.

Mientras tanto, los Guardianes de la Revolución aseguraron que atacaron tres petroleros que realizaban cruces no autorizados por Ormuz y tres buques estadounidenses en otras zonas.