Mueren dos pilotos tras desplome de avión caza durante exhibición aérea en Grecia | VIDEO

Un F-4 griego se estrelló durante una exhibición aérea en Grecia.

Dos pilotos de un avión de combate F-4E Phantom II murieron luego de que la aeronave se estrelló durante una exhibición aérea militar en Tanagra, al norte de Atenas, en Grecia.

El incidente ocurrió poco antes de las 15:00 de este sábado durante la Athens Flying Week 2026, cuando los pilotos Ioannis Blesias, de 40 años, y Dimitrios Petrou, de 37, realizaban un vuelo de demostración en el avión biplaza.

Al respecto, las Fuerzas Armadas confirmaron la muerte de ambos tripulantes, e informaron que un comité investiga las causas del accidente; además, declararon tres días de luto.

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De acuerdo con la prensa griega, presuntamente los pilotos no activaron el mecanismo de expulsión de la aeronave, que tras desplomarse quedó envuelta en una bola de fuego y provocó un incendio.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el Phantom II pierde altura repentinamente y luego se estrella en una zona rural, ante la mirada de decenas de asistentes al espectáculo aéreo.

En tanto, el presidente de Grecia, Konstantinos Tasoulas, extendió sus condolencias a familiares de los dos pilotos fallecidos y expresó su “profundo pesar” por el incidente.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

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cehr