Derriba EU 300 drones de criminales en la frontera

SOLDADO DEL COMANDO Norte vigila los aires del otro del Río Bravo, ayer

Autoridades militares de Estados Unidos y México reportaron avances en las operaciones para contrarrestar el uso de drones por parte de organizaciones criminales en la frontera que comparten.

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM, por sus siglas en inglés) informó que ha derribado más de 300 sistemas aéreos no tripulados (UAS, por sus siglás en inglés) vinculados con grupos delictivos durante 2026, de los cuales más de 100 derribos fueron en agosto.

De acuerdo con un comunicado, las acciones de seguridad forman parte de las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), que trabaja en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

TE RECOMENDAMOS: FGR atrae la investigación Hallan muerto al interior de su auto a diputado federal de Morena

El Dato: desde el 2002 fue creado el USNORTHCOM en Estados Unidos, bajo el gobierno republicano de George W. Bush.

El organismo detalló que ha utilizado sistemas cinéticos y no cinéticos para neutralizar los drones, entre ellos el sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército (AMP-HEL), empleado por primera vez en operaciones de protección fronteriza el 24 de agosto.

Desde su incorporación a estas operaciones, el AMP-HEL ha sido utilizado en 11 ocasiones y, en ese mismo número, neutralizó drones vinculados con cárteles, de acuerdo con el reporte castrense.

EL MOTIVO. USNORTHCOM sostuvo que los UAS interceptados estaban relacionados con actividades ilícitas y que las organizaciones criminales transnacionales los emplean para apoyar operaciones de contrabando y vigilar a personal militar y policial a lo largo de la frontera.

El general Gregory Guillot, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y del USNORTHCOM, señaló que el enfoque de armas combinadas de la JTF-SB y la colaboración con sus socios de misión están proporcionando una nueva capa de capacidad de defensa nacional para contrarrestar la actividad ilegal en la frontera.

Agregó que las tropas desplegadas en primera línea cuentan con las autorizaciones necesarias y aprovechan una red altamente capacitada para frustrar las amenazas contra las fuerzas que realizan la misión de integridad territorial.

En México, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, informó que mantienen desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte para combatir su uso por parte de las organizaciones criminales.

El titular de la Sedena precisó que, hasta el momento, no existen conversaciones con Estados Unidos para adquirir tecnología antidrones, pese a la coordinación que mantienen ambos países en materia de vigilancia fronteriza.

“No, no, no hemos platicado de eso. Nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y con eso estamos obteniendo los resultados”, afirmó el general.

Trevilla explicó que, de acuerdo con información compartida por autoridades militares estadounidenses, los grupos delictivos utilizan principalmente drones comerciales para obtener imágenes y detectar rutas donde no exista presencia de las autoridades de ambos países.

“Únicamente capturan imágenes y es lo que transmiten y qué es lo que buscan ver: esas rutas que estén libres, que en donde no esté la presencia de la autoridad”, indicó el militar.

El funcionario destacó que México mantiene intercambio de información y coordinación operativa con Estados Unidos mediante las llamadas “operaciones espejo”, en las que las fuerzas de ambos países realizan patrullajes a cada lado de la frontera de tres mil 100 kilómetros.