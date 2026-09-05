Incendio durante una boda deja al menos 22 muertos en RD del Congo

Al menos 22 personas murieron y varias más resultaron heridas debido a un incendio registrado durante una fiesta de bodas en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo.

El siniestro comenzó durante la noche del viernes 4 de septiembre y se prolongó hasta las primeras horas del sábado en un edificio ubicado en la comuna de Lingwala, al norte de la capital congoleña.

La emergencia provocó momentos de pánico entre los invitados, quienes intentaron abandonar el inmueble mientras las llamas avanzaban por el lugar. Los pasillos estrechos y la concentración de personas complicaron la evacuación, de acuerdo con información difundida por Associated Press.

Asistentes y vecinos ayudaron a sacar a algunas de las víctimas del edificio y las colocaron a un costado de la calle mientras llegaban los cuerpos de emergencia. Las personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales de Kinshasa para recibir atención médica.

Norbert Mushinga, alcalde de Lingwala, informó a la Agencia Congoleña de Prensa que el balance preliminar era de 22 personas fallecidas. Sin embargo, advirtió que la cifra podría aumentar debido a la cantidad de heridos.

Kinshasa,Congo 🇨🇩:Twenty-two (22) dead ☠️ after a fire 🔥 broke out at a wedding in the compound of the Protestant University of Congo (UPC) on Triomphal Boulevard. pic.twitter.com/1MFSUhrK5p — marknehpets (@mapkpets) September 5, 2026

Investigan la causa del incendio en la boda

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el incendio. Entre las hipótesis preliminares se encuentran una posible falla eléctrica y algún incidente relacionado con los elementos decorativos instalados en el salón, aunque ninguna versión ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que comenzó el fuego y determinar si el inmueble cumplía con las medidas de seguridad necesarias para albergar este tipo de celebraciones.

El viceprimer ministro y ministro del Interior de la República Democrática del Congo, Jacquemin Shabani, acudió al lugar durante la mañana del sábado para conocer la magnitud de los daños y calificó el hecho como una tragedia.

Los incendios mortales se presentan con frecuencia en zonas densamente pobladas de Kinshasa, una ciudad cuyo crecimiento urbano no siempre ha estado acompañado de infraestructura y servicios adecuados para combatir emergencias.

Las autoridades mantienen el balance de víctimas como provisional mientras continúan las labores de atención a los heridos y la investigación sobre el origen del incendio.

Congo wedding party horror as major fire kills at least 22 people

The fire started late on Friday and continued into the early hours of Saturday pic.twitter.com/QOCtcVS2KI — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) September 5, 2026

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MSL