Trump amenaza con aranceles a la UE si Canadá avanza como miembro asociado del bloque

El presidente Donald Trump durante un evento en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a la Unión Europea e incluso con frenar el comercio directo con el bloque, si Canadá avanza hacia un esquema de asociación especial con los países europeos.

Las declaraciones ocurrieron este miércoles durante una rueda de prensa en Carolina del Norte, donde Trump calificó como un “acto hostil” la posibilidad de que Canadá sea nombrado miembro asociado de la Unión Europea.

El mandatario aseguró que respondería con “serios aranceles” para frenar a Europa y volvió a cuestionar la relación comercial entre Washington y Ottawa. “Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial”, declaró.

La advertencia de Trump llega luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó abrir la puerta para que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea.

🚨 Trump amenaza con imponer grandes aranceles contra Europa si Canadá se asocia con la UE 🇨🇦🇪🇺



Incluso amagó con dejar de comerciar directamente con el bloque si Canadá es nombrada miembro especial



Más malas noticias para el TMEC…



📹 Fox News pic.twitter.com/TRmobIZ2Gz — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 17, 2026

Sin embargo, Canadá no busca convertirse en integrante pleno del bloque europeo. El primer ministro Mark Carney ha señalado que su Gobierno pretende construir una “alianza única” con la Unión Europea, basada en valores, prioridades e intereses compartidos.

La propuesta europea tampoco representa, por ahora, una adhesión formal. El estatus de miembro asociado no existe actualmente como una categoría prevista en los tratados de la Unión Europea, por lo que tendría que negociarse su alcance, sus condiciones y el respaldo de los 27 Estados miembros.

La intención de Bruselas es profundizar el vínculo con Ottawa en sectores estratégicos como tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

Canadá y la Unión Europea ya cuentan con un acuerdo comercial, conocido como CETA, así como mecanismos de colaboración en defensa. No obstante, el nuevo planteamiento busca ampliar esos lazos en un momento de tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos.

El acercamiento también ocurre mientras el Gobierno canadiense busca diversificar sus relaciones económicas y reducir su dependencia del mercado estadounidense.

La eventual figura de asociación podría ser discutida con mayor detalle durante la cumbre entre Canadá y la Unión Europea prevista para octubre en Montreal. Por ahora, se trata de una propuesta política en construcción y no de una incorporación de Canadá al bloque comunitario.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL