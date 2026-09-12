Trump descarta retirar a EU del T-MEC: ‘Vamos a tener una gran relación con México’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (der.), entrevistado por la prensa durante su visita a Dublín, Irlanda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que su país se vaya a retirar del Tratado con México y Canadá (T-MEC), pues, aseguró que hay buenas relaciones con los países integrantes del acuerdo, pese a que insistió en que Ottawa ha abusado comercialmente de su nación.

Cuestionado por la prensa sobre un posible retiro de Estados Unidos del T-MEC, Trump dijo que era “una pregunta muy extraña”, pero respondió negativamente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en fotografía de archivo. ı Foto: AP

“No, vamos a tener una gran relación con México. De hecho tenemos una buena relación con Canadá, aunque Canadá nos ha estafado por 50 años” respondió Trump, en su visita a Dublín, Irlanda, este sábado.

El mandatario estadounidense no dio más detalles sobre la “buena relación” con México, si bien esta ha quedado de manifiesto en días recientes con los intercambios entre declaraciones de funcionarios de ambos países, quienes han enfatizado la colaboración en seguridad.

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). ı Foto: Canva

Canadá nos ha estafado por 50 años, insiste Trump

Con relación a la pregunta sobre la participación de su país en el T-MEC, Trump reiteró que, pese a que Estados Unidos lleva una buena relación con Canadá, éste lo ha “estafado” por 50 años.

Ante la prensa, el mandatario estadounidense reiteró que “Canadá se ha aprovechado de nuestros campesinos”. Aunque no dio más detalles, en ocasiones anteriores ha acusado que Ottawa mantiene aranceles muy altos al sector agrícola estadounidense.

Trump insiste en que Canadá ha abusado comercialmente de su país, lo que motivó diferendo con el primer ministro Mark Carney (en foto). ı Foto: Reuters

En este sentido, el republicano reiteró que Estados Unidos no necesita los productos canadienses, pero que, en su lugar, Canadá sí necesita la producción de Washington.

“Nosotros no necesitamos sus productos y ellos sí necesitan los nuestros. Pero, ya sabes, ellos se han aprovechado de nuestros campesinos y demás”, expresó Trump.

El presidente estadounidense reiteró que Canadá “quiere hacer un acuerdo” e, incluso, comparó la supuesta urgencia de Ottawa por negociar con la que, asegura, tiene Irán, su rival en guerra de Oriente Medio.

Q: Are you considering withdrawing from the USMCA deal?



Trump: What does that mean?



Q: Are you considering withdrawing from the USMCA deal with U.S., Mexico and Canada?



Trump: No, I get along great. We're going to have a great relationship with Mexico. We actually have a good… pic.twitter.com/HSTV1QzEwG — Acyn (@Acyn) September 12, 2026

“A Canadá le urge llegar a un acuerdo, así como a Irán también le urge mucho llegar a un acuerdo. Solo que, ya sabes, no creo que estén listos, pero Canadá quiere negociar”, expresó Trump.

“Espero que Canadá aprecie estar en la misma oración con Irán. Es muy interesante, ¿no? ‘Canadá e Irán’. Canadá quiere llegar a un acuerdo e Irán quiere llegar a un acuerdo. En su momento, ambas situaciones podrían ocurrir. Pero con Irán estamos ganando indiscutiblemente”, dijo el presidente.

El gobierno de Canadá, liderado por el primer ministro Mark Carney, entró en una reciente confrontación con Estados Unidos por diferencias en la negociación de un nuevo acuerdo comercial, por las cuales se impusieron aranceles recíprocos y elevaron mutuamente el tono.

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