Pemex descarta arribo de hidrocarburo a costa de Ciudad del Carmen, Campeche, por fuga

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, tras el avance en la contención de la fuga registrada en las plataformas cercanas a Ciudad del Carmen, Campeche, se descarta el arribo de hidrocarburo a la costa y se estima que las labores de reparación concluyan pronto, en los próximos días.

A través de un comunicado, Pemex brindó actualizaciones sobre los trabajos por la fuga registrada en las plataformas Ek-TA, Balam TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2, que comenzaron desde el jueves 10 de septiembre cuando se registró el incidente.

Personal especializado despresuriza el ducto y cierra válvulas en sus extremos. ı Foto: Pemex

De esta forma, según Pemex, al corte de este sábado 12 de septiembre se concluyó el dragado del lecho marino, se trabaja en el retiro de lastre de concreto del ducto y se continúa la habilitación de la envolvente metálica que cubrirá la zona afectada del mismo.

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Gracias a estas labores de contención, informó Pemex, se descarta completamente la llegada de hidrocarburo a la línea de costa .

Hasta ayer, la empresa estatal había considerado la posibilidad, aunque mínima, de que el material alcanzara la costa o algún área sensible.

Pemex descarta llegada de hidrocarburo a línea de costa de Ciudad del Carmen, Campeche. ı Foto: Pemex

En este sentido, Pemex aseguró que estima terminar la reparación del ducto “en los siguientes días”, y que permanecen en el área embarcaciones para contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica.

“Pemex continuará con las acciones para la atención total del incidente y seguirá informando”, detalló la empresa estatal.

Así fueron las labores de emergencia por fuga en plataformas cercanas a Ciudad del Carmen

En tanto, Petróleos Mexicanos recordó que las labores de emergencia por este incidente iniciaron el mismo 10 de septiembre, tan pronto se tomó conocimiento del mismo.

Pemex prevé concluir trabajos en plataformas en los próximos días, sin riesgo para el personal ni de llegada de hidrocarburos a la costa. ı Foto: Pemex

Como recordó en su comunicado, ese mismo día arribaron al lugar del incidente embarcaciones especializadas para dispersión mecánica y colocación de barreras oleofílicas de contención.

Asimismo, personal especializado de buceo localizó el punto de pérdida de contención en el ducto e inició los trabajos de reparación.

De la misma forma, ese día se activó el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) para “controlar y mitigar el incidente, coordinar los tiempos de respuesta, salvaguardar al personal y las instalaciones y mantener la comunicación estratégica e interinstitucional”.

📰 Comunicado Nacional | Pemex realiza acciones oportunas para atender la presencia de aceite crudo en el mar.

🔗 https://t.co/tnC7Wu4bkf pic.twitter.com/qtY6CQaFp1 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 12, 2026

El GRAME notificó del incidente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a la Secretaría de Marina Armada de México.

“Es importante señalar que el 11 de septiembre Pemex atendió la Orden de Inspección Ordinaria de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente”, concluyó la empresa.

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