Pemex camina por el ‘camino correcto’, asegura secretario de Hacienda

Logo de Pemex en una gasolinera de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Ante los miles de millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha transferido a Petróleos Mexicanos (Pemex), el secretario Édgar Amador Zamora aseguró que la empresa va por el buen camino y que para 2027 se ha propuesto un superávit en sus finanzas.

“Tenemos un objetivo de superávit para las entidades bajo control público. (...) Tenemos superávits proyectados para el cierre de este año y para el cierre del otro. Entonces creo que es una muestra del buen desempeño de que el Plan Estratégico de Pemex se está cumpliendo y así lo muestran las mejoras en la calificación y la percepción de los inversionistas”, declaró en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en conferencia de prensa el 9 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Estiman superávit financiero de 95 mil mdp en Pemex

En el Paquete Económico se estima que Pemex registre un superávit financiero de 95 mil 100 millones de pesos, el equivalente a 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

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Además, Hacienda transferirá a Pemex 81 mil millones de pesos en apoyos para cubrir sus obligaciones financieras, cantidad que es menor a los 263 mil millones de pesos aprobados para este 2026.

“Esto es un muy buen ejemplo del éxito que tuvo el par de operaciones que se realizaron en ejercicios anteriores para asistir financieramente a Pemex”, sostuvo.

“Si recuerdan, la línea presupuestal tiene como objetivo atender los vencimientos financieros de la empresa y el hecho de reducirla, justamente habla de que estamos en el camino correcto para la sostenibilidad financiera y operativa de la empresa”, declaró.

En este sentido, la deuda financiera de Pemex ha descendido 9 por ciento en la primera mitad del año a 77.5 mil millones de dólares; además, es el nivel más bajo en más de una década.

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cehr