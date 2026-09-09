Édgar Amador Zamora descarta renunciar a Secretaría de Hacienda: ‘permanencia no está en nuestras manos’

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 9 de septiembre de 2026.

La consolidación fiscal ha puesto presión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los mercados y analistas de agencias calificadoras y bancos privados a nivel internacional ponen en duda el manejo de las finanzas públicas mexicanas. Bajo este panorama, el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, no tiene la intención de renunciar, pero sabe que la decisión no depende él.

“ Mi permanencia o de cualquiera, eso está por supuesto no en nuestras manos , sino en quién nos ha tenido en hasta el momento la confianza de estar a cargo de la Secretaría”, declaró en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, en referencia a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Un día después de la entrega del Paquete Económico 2027, Amador Zamora declaró que él y su equipo tienen que cuidar la política fiscal del país, pero también tienen que estar presentes en “la promoción de la inversión, la promoción del desarrollo y salvaguardar y garantizar en todo momento los derechos constitucionales, los programas del bienestar”.

“Estamos comprometido con una convergencia paulatina, responsable y ordenada”, afirmó.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en conferencia de prensa el 9 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Édgar Amador Zamora llegó a la titularidad de Hacienda el 8 de marzo del 2025, en sustitución de Rogelio Ramírez de la O, quien dejó el cargo tras unos meses de transición sexenal.

Proponen reducción al déficit

La consolidación fiscal es la reducción del déficit, el cual puede llegar con un ajuste al gasto o incrementos en los ingresos públicos.

En este sentido, el gobierno de la Presidenta ha reducido los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) —como se le conoce al déficit fiscal— prevé que en 2027 se ubique en 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representará una reducción de 1.8 puntos porcentuales (pp) respecto del nivel de 2024.

De acuerdo con los Criterios Económicos de Política Económica, entregados el pasado 8 de septiembre al Congreso de la Unión, la reducción permitirá mantener la deuda pública en una senda sostenible de mediano plazo en 55 por ciento del PIB, por debajo de los niveles proyectados para otras economías emergentes y de América Latina.

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cehr