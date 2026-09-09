Abuso en deducciones deja boquete al SAT de 140 mil mdp

Conferencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 9 de septiembre de 2026.

Los mecanismos para evitar el abuso de las empresas en las deducciones permitirá que el próximo año ingresen al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta 140 mil millones de pesos, cifra que podría ser proporcional a las pérdidas que se han registrado por estas acciones, explicó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Carlos Lerma Cotera, indicó que el Paquete Económico 2027 atiende el abuso de las deducciones de empresas que facturan 50 millones de pesos al año.

“ Más de 50 mil empresas han reportado pérdidas por más de cinco años consecutivos y 130 mil empresas lo reportan en tres años consecutivos”, expuso desde el Palacio Nacional.

Oficinas del SAT sobre la avenida Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

La iniciativa de reforma para la Ley del Impuesto sobre la Renta es consecuencia de un análisis de Hacienda y el SAT sobre las declaraciones anuales de las personas morales. Ahí, descubrieron que de 524 mil empresas con ingresos positivos, 61 por ciento no registró el pago del ISR por “diversas razones”.

No obstante, 223 mil empresas que tuvieron ingresos positivos no pagaron el ISR porque presentaron deducciones mayores o iguales a su ingresos.

Pagan nada o casi nada

La estrategia para no pagar impuestos también refleja la desigualdad del sistema fiscal mexicano. Una persona moral paga menos impuestos que un trabajador asalariado por el abuso de las deducciones fiscales.

El subsecretario de Ingresos confirmó a medios de comunicación que las firmas pagan tasas de ISR bajas que oscilan entre 0 y 2.5 por ciento . Una persona física que tributa en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) paga cada mes entre uno y 2.5 por ciento de impuesto.

“A esas personas morales, lo que se está proponiendo en la iniciativa es que, cuando de sus ventas deduzcan más del 96.67 por ciento a través de diferentes deducciones, se le limite a este el total de las deducciones. Y a las empresas que deducen menos que esto, es decir que no usan tanto, tan agresivos, los esquemas de deducciones, solamente les aplique una limitación de hasta el 99 por ciento de sus gastos, o sea básicamente en nada”, explicó.

Lerma Cotera aseguró que medida propuesta solamente aplicará para empresas que facturan más de 50 millones de pesos, con ello quedan exentas las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

La propuesta de ley tampoco tiene como objetivo empresas que tengan menos de cinco años de constitución; en palabras de Lerma Cotera, “no estamos tocando a todo el esquema de emprendedurismo”.

“Hay estadísticas muy claras que los periodos de madurez de un proyecto son de tres a cinco años; entonces, básicamente estamos también atendiendo esta problemática. Se hacen algunas excepciones de sectores que están afectados por los aranceles actualmente impuestos por nuestro principal socio comercial, y también algunas excepciones a sectores muy particulares”, declaró.

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cehr