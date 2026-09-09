Conversación entre CSP y Lutnick fue ‘cordial’ y de utilidad para negociaciones comerciales: Ebrard

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que la conversación virtual que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick concluyó y fue un intercambio “cordial” que será de utilidad para las negociaciones comerciales bilaterales que se realizan entre México y Estados Unidos y que mañana viajará a Washington, D.C. para continuar con ellas.

“Concluyó la conversación de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario Howard Lutnick. Tuve la fortuna de estar presente. Cordial el intercambio, estimo será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos. Mañana estaré en Washington para seguir avanzando. Buena tarde”, indicó a través de una publicación de X.

Más temprano, el titular de la Secretaría de Eeconomía dijo que la reunión se realizaría de manera virtual y no presencial como se tenía planeado porque el funcionario estadounidense no logró “completar” el vuelo programado por condiciones climáticas. Ayer, confirmó la reunión y sostuvo que se tratarían aspectos relevantes de la relación comercial de ambos países.

Concluyó la conversación de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario Howard Lutnick . Tuve la fortuna de estar presente. Cordial el intercambio, estimo será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos. Mañana estaré en Washington para seguir… — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 9, 2026

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FGR