Pemex, instituciones federales y Gobierno de NL refuerzan inspecciones por reportes de olores en ZMM

Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades federales y estatales informaron que tomaron conocimiento de los reportes de olores atípicos registrados en la Zona Metropolitana de Monterrey, por lo que anunciaron que, de manera conjunta, reforzarán las labores de inspección, monitoreo y evaluación, con el objetivo de determinar su procedencia y eliminar posibles situaciones de riesgo.

Así lo informó Pemex a través de un comunicado, donde informó que en estas labores de inspección participan instituciones federales en colaboración con el Gobierno de Nuevo León.

De esta forma, detalló, el 31 de agosto se realizó una visita de inspección a la Refinería de Cadereyta, cuyos resultados se encuentran en proceso de evaluación.

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Logotipo de Pemex, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial.

Mientras que, ayer, 3 de septiembre, se llevó a cabo una reunión técnica y un recorrido por las instalaciones de la misma refinería, en donde se acordó reforzar la coordinación, el intercambio de información y acciones conjuntas.

En cuanto a los próximos trabajos, Pemex informó que será el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en coordinación con el Gobierno de Nuevo León el que realizará, en los próximos días, una evaluación en las áreas de riesgo previamente identificadas en la zona metropolitana de Monterrey para evaluar posibles fuentes de emisiones.

Asimismo, con el apoyo de Pemex, se monitoreará el área de influencia de la Refinería de Cadereyta.

Refinería en Cadereyta ı Foto: larazondemexico

Petróleos Mexicanos informó que, para estas labores, brindará asistencia técnica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) brindará asistencia técnica para la revisión y validación de los resultados de estas evaluaciones, a partir de los cuales se definirán las medidas correspondientes para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey, en beneficio de su población”, concluyó Pemex en su comunicado.

am