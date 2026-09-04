T-MEC: Vamos bien en negociaciones arancelarias, afirman

México dirigió sus esfuerzos en conseguir una reducción de los aranceles aplicados al acero, aluminio, y a los automóviles, en la negociación comercial que sostiene con Estados Unidos, al mismo tiempo en el que Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE), mantuvo reuniones en Washington, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este movimiento fue calificado por la American Society of México (Amsoc) como una estrategia que podría dar resultados positivos como una negociación eficaz en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como una reducción, y en el mejor de los casos, una eliminación de las tarifas.

“Está Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, con su equipo y el equipo que incorporamos a apoyar al secretario… Aparte de la consulta que se hace con las distintas Cámaras. Están apoyando para alcanzar un acuerdo para la reducción de los aranceles de acero, aluminio y autos”, indicó la mandataria durante la Mañanera del Pueblo.

El Dato: En julio, las importaciones desde México a Estados Unidos ascendieron a 60 mil 550 millones de dólares.

El objetivo, explicó la titular del Ejecutivo, es alcanzar mejores condiciones para esos tres sectores luego de que la política comercial de Estados Unidos cambió; sin embargo, destacó la posición de México frente a otros países.

Además de los aranceles de 50 por ciento al acero, aluminio y de 25 por ciento a los automóviles, que están amparados en la sección 232 de seguridad nacional, la comitiva mexicana negocia otro paquete arancelario bajo la sección 301, que alega sobrecapacidad productiva, pero que aún no se ha dado a conocer si habrá algún gravamen para las mercancías nacionales.

En ese contexto, Ebrard había reforzado las gestiones en la capital estadounidense. La Presidenta detalló que el titular de la SE viajó dos veces la semana anterior, regresó a México y después volvió a Washington para continuar las conversaciones. “Estamos buscando que sea el mejor acuerdo posible para México en todas estas condiciones y vamos bien”, afirmó.

Para Sheinbaum, las tarifas que afectaron a México no surgieron de un entendimiento bilateral y las atribuyó directamente a una determinación de Washington. Añadió que el Gobierno mantenía comunicación con Estados Unidos y espera avanzar hacia condiciones comerciales más favorables para las exportaciones nacionales. La mandataria no adelantó una fecha para cerrar las negociaciones ni anunció un acuerdo sobre el acero, aluminio o automóviles. Señaló que el diálogo continuará y que su Gobierno informará los resultados conforme avancen las conversaciones.

T-MEC Y ELECCIONES. A su vez, la American Society of Mexico (Amsoc) consideró que la revisión del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá que sostiene Ebrard Casaubón con su contraparte estadounidense, Jamieson Greer, va bien, pero hay preocupación por las negociaciones entre Washington y Ottawa. Además, prevé que, tras una buena resolución del acuerdo al cierre del año y tras las elecciones intermedias en el país vecino, los aranceles al acero, aluminio, cobre y vehículos sean eliminados o reducidos.

“Esperamos que el gobierno de Canadá sí se dedique a la negociación plena y así el T-MEC se pueda llevar a buen puerto a finales de este año”, indicó Larry Rubin, presidente de la Amsoc, en conferencia de prensa.

El experto, destacó que es “factible” que las negociaciones entre México y EU “concluyan satisfactoriamente” porque el equipo mexicano ha tenido una posición clara y abierta con su contraparte estadounidense, eso “le ha favorecido”.

Rubin también consideró que un buen final entre dichas naciones tendrá un papel “importantísimo” para que Canadá concluya las conversaciones, y, de hacerlo, se podrá tener un tratado “renovado” a partir del siguiente año.

El presidente de la Amsoc dijo que lo ideal es que los aranceles de la sección 232 que gravan al acero, aluminio, cobre y automóviles mexicanos sean eliminados, “debe ser el paso ideal” .

“Buscar la eliminación total sería el paso ideal. Creemos que esto debe ser el resultado de la negociación del tratado comercial a finales de año, entendiendo que hay limitaciones por los temas electorales que sucederán en noviembre”, agregó Rubin.

PROVEEDOR. A pesar de que las mercancías mexicanas tienen aranceles, entre enero y julio, las importaciones que Estados Unidos realizó desde México crecieron 15.9 por ciento en su comparación anual; analistas indicaron que el país se consolida como el principal proveedor de mercancías de EU al concentrar el 17.2 por ciento de sus compras totales.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo estadounidense, en los primeros siete meses del año, las importaciones desde México ascendieron a 358 mil 707 millones de dólares, un alza de 49 mil 419.3 millones de dólares respecto a julio de 2025 cuando fueron 309 mil 287.7 millones de dólares.

Por su parte, lo que México le compró a EU en el periodo de referencia también registró un repunte a tasa anual de 16.8 por ciento, ya que el valor de las exportaciones del país vecino se situó en 229 mil 816.9 millones de dólares, un alza de 33 mil 107.4 millones de dólares.

Con lo anterior, el déficit comercial de Estados Unidos con México se incrementó al pasar de 112 mil 578.2 mdd entre enero y julio de 2025 a 128 mil 890.1 millones de dólares en el mismo periodo de 2026, es decir, 16 mil 311.9 millones de dólares más o 14.4 por ciento.

Ventas ı Foto: Especial