Crédito a Pymes crece más de 3% desde 2025

Uno de los pendientes que se han intentado resolver en los últimos años en materia de financiamiento es el difícil acceso que tienen las pequeñas y medianas empresas a él. Actualmente el 28 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tiene acceso a algún tipo de crédito, un avance de más de 3.0 por ciento desde inicios del 2025.

De acuerdo con Marcos Abal, director Ejecutivo de Pymes en Santander México, el avance observado es importante; no obstante, esta cifra representa apenas 65 por ciento de la meta que tiene el sistema financiero con el Gobierno.

“Realmente las Pymes que han accedido al financiamiento en encuestas y entrevistas representan casi el 50 por ciento y esto es muy importante”, sostuvo.

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1.5 mdp, el crédito promedio que libera Santander a Pymes

Explicó, en rueda de prensa, que muchas de ellas han terminado de pagar algún crédito y actualmente no necesitan capital adicional; sin embargo, ya pudieron acceder a ese financiamiento, aunque reconoció que aún se está lejos de lo que se necesita como país.

Cifras de la misma institución señalan que el porcentaje de Pymes con acceso a financiamiento en México está por debajo de economías similares o de la región de América Latina y el Caribe, que se encuentran por arriba del 60 por ciento.

“Hay mucho que trabajar, pero lo importante es que la dirección que queremos todos. Básicamente, insisto, 70 por ciento del empleo y la importancia del país para que realmente el PIB crezca se fundamenta mucho en este segmento. En Pymes en general”, añadió el directivo.

En el caso especifico de Santander, Abal explicó que la institución financiera prevé crecer más de 40 mil clientes al cierre del año, lo que significa dar más de 16 mil créditos nuevos, lo cual es muy importante, así como dar 36 mil millones de pesos en montos de créditos adicionales.