Repunta valor de la economía informal entre enero y marzo

La economía informal en los 32 estados de la República representa un valor agregado de 5.9 billones de pesos, lo que representó un avance anual de dos por ciento, de acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

James Salazar Salinas, subdirector de análisis económico en Kapital Grupo Financiero, dijo a La Razón que lo informado por el Inegi sólo confirma el problema estructural del sistema laboral.

“No es dato coyuntural, sino estructural y por momentos se agudiza cuando hay dinámicas económicas complicadas como el bajo crecimiento económico. La generación de empleo recae en la informalidad (laboral)”, explicó.

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En este sentido aclaró que la informalidad laboral no solamente se mide cuando una persona cae en el ambulantaje. También sucede cuando una empresa, legalmente constituida, contrata a personas y no les brinda seguridad social como son las cuotas obrero-patronales ante el IMSS.

El Dato: Los puestos de trabajo del sector informal crecieron 0.4 por ciento a tasa anual en el primer trimestre del año; Michoacán lideró el alza, seguido de Hidalgo y Puebla.

SALARIO MÍNIMO. James Salazar Salinas declaró que algo que ha detonado la informalidad laboral son los incrementos al salario mínimo que han presionado los márgenes de las empresas.

“Los incrementos fuertes al salario mínimo se acrecentan más y es resultado de un sistema que favorece permanecer en la informalidad tanto empresas como a trabajadores”, dijo el especialista.

De acuerdo con información del segundo informe de Gobierno de México, el salario mínimo aumentó 26.5 por ciento en el bienio, más del doble que la inflación. El ingreso diario pasó de 248.93 pesos en 2024 a 315.04 pesos en 2026.

“Esto contribuyó a lograr que, en el primer trimestre de 2026, la pobreza laboral se redujera en 3.2 puntos porcentuales al ubicarse en 30.7 por ciento de la población, respecto a igual periodo del año anterior, la más baja desde que se tiene registro”, se lee en el informe.

Si el análisis de la política pública se amplía, el incremento es aún mayor. La información oficial arroja que, entre 2018 y 2026, el salario mínimo subió más de 153 por ciento al pasar de 88 pesos diarios a 315 pesos en 2026.

La administración federal defendió que el aumento salarial ha permitido fortalecer la economía interna y mejorar la vida de las familias trabajadoras. De esa manera, aseguran, los salarios más altos incrementan el consumo y estimulan la producción de mercancías y de servicios.

CRECE LA BOLA DE NIEVE ı Foto: Especial

HIDALGO A LA CABEZA. De acuerdo con la información del Inegi, en el primer trimestre de 2026, los mayores crecimientos del valor agregado de la economía informal se reportaron en Hidalgo con 8.4 por ciento; Estado de México, 6.2 por ciento; Nuevo León, 5.7 por ciento. Además de Tamaulipas, 5.4 por ciento; y Colima, 4.4 por ciento.

En cambio, las mayores caídas se dieron en Campeche con 10.1 por ciento; en Morelos, 3.8 por ciento y en Veracruz con una tasa de 2.5 por ciento.

En tanto que las remuneraciones en la economía informal presentaron un alza anual de 5.3 por ciento. El mayor incremento se dio en el Estado de México; seguido de Hidalgo y Sonora.

Cabe recordar que para el Inegi, la economía informal es aquella donde las empresas no tienen personalidad jurídica y en el caso de los trabajadores son aquellos que laboran y no cuentan con seguridad ni prestaciones sociales, entre otras.