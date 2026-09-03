Revisión del T-MEC va bien, pero preocupa posición de Canadá: Amsoc

La American Society of Mexico (Amsoc) sostuvo que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que sostienen los equipos comerciales mexicano y estadounidense va bien, pero hay preocupación por las negociaciones entre Washington y Ottawa.

Además, prevé que tras una buena resolución del acuerdo, los aranceles amparados en la sección 232 que gravan al acero, aluminio, cobre y vehículos de origen nacional sean eliminados o reducidos en diciembre, una vez que pasen las elecciones intermedias en el país vecino.

“El T-MEC, la negociación entre México y Estados Unidos va bien. Lo que nos preocupa de la negociación no es México y Estados Unidos, sino la negociación entre Canadá y Estados Unidos. Como el T-MEC conlleva tres países, necesitamos que los tres países tengan la misma línea cuando se trata de negociación. Esperamos que el gobierno de Canadá por parte del primer ministro Carney sí se dedique a la negociación plena y así el T-MEC se pueda llevar a buen puerto a finales de este año”, indicó Larry Rubin, presidente de la Amsoc.

Dijo que el trabajo que ha hecho Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE) y Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior de la SE, ha sido positivo, pero la preocupación es Canadá.

Larry Rubin destacó que es “factible” que las negociaciones entre México y Estados Unidos “concluyan satisfactoriamente” porque el equipo negociador mexicano ha tenido una posición clara y abierta con su contraparte estadounidense, “le ha favorecido en las conversaciones” y consideró que también tendrá un papel “importantísimo” para que Canadá concluya las conversaciones y se pueda firmar el tratado como se tiene contemplado.

Añadió que es importante que Canadá regrese a las negociaciones con Estados Unidos, por el comercio entre ambos países es de importancia, “creemos que de aquí a diciembre habrá cambios importantes para que Canadá, Estados Unidos y México puedan concluir la negociación del T-MEC, que veamos un T-MEC renovado a partir de enero del 2027”, puntualizó.

Aranceles 232

El presidente de la American Society of Mexico comentó que lo ideal es que los aranceles de la sección 232 que gravan al acero, aluminio, cobre y automóviles mexicanos deben eliminarse, “debe ser el paso ideal” y será el resultado de una buena negociación del T-MEC al cierre de 2026, una vez pasadas las elecciones intermedias de Estados Unidos que se realizarán en noviembre.

“Buscar la eliminación total pues sería el paso ideal. Creemos que esto debe ser el resultado de la negociación del T-MEC a finales de año, entendiendo que hay limitaciones por los temas electorales que sucederán en noviembre en Estados Unidos, sí creemos, en diciembre, poder ya hablar de la eliminación o de la reducción de la 232, es factible”.

Acotó que de no lograr la eliminación, es necesaria la reducción para lograr que México sea competitivo contra el mercado de Corea y el Reino Unido, “el arancel de la 232, particularmente en la industria automotriz de estos países, es menor al que hoy tiene México”.

Por otra parte, dijo que otra preocupación en la revisión del T-MEC es “la relación tan extensa que tiene China en Latinoamérica”, particularmente, el hecho de que las empresas de la nación asiática busquen colocarse en México, ya que éstas “no comparten las mismas reglas y la misma ética de cumplimiento que tienen las mexicanas y estadounidenses”.

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FGR