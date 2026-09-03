Preocupa a la Amsoc iniciativa de renuncia a la doble nacionalidad para candidatos

La American Society of México (Amsoc) señaló que la soberanía de México no se ve afectada por tener dos nacionalidades ni dos pasaportes, sino que la lealtad hacia el país se debe acreditar con una buena conducta y rendición de cuentas.

Además, resulta ser más desleal quien sirve al crimen organizado, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de renuncia a la doble nacionalidad para las personas que busquen ocupar cargos de Presidencia y gubernaturas.

“La iniciativa que plantea exigir la renuncia a otra nacionalidad para acceder a la Presidencia, gubernaturas y jefatura de Gobierno parte de una premisa que consideramos equivocada que tener dos nacionalidades implica tener dos lealtades incompatibles. Nosotros creemos todo lo contrario. La lealtad a México se acredita con conducta, con servicio, con residencia efectiva, con rendición de cuentas y no con la renuncia forzada a una parte de la identidad”, indicó Larry Rubin, presidente de la Amsoc en conferencia de prensa.

El representante de las empresas estadounidenses sostuvo que la iniciativa manda un mensaje equivocado porque afecta a millones de familias que tienen una doble nacionalidad, personas migrantes que aportan remesas, cultura y puentes económicos, así como a los 38 millones de personas de origen mexicano que residen en Estados Unidos, “decirles que esa condición los hace sospechosos de deslealtad es mandar un mensaje contrario a la integración que México necesita”.

Asimismo, sostuvo que desde la Amsoc se propone que haya reglas claras y objetivas para el conflicto de interés, y que todos los aspirantes tengan transparencia patrimonial, rendición de cuentas y de elegibilidad. Así como que el Gobierno federal consulte previamente a las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos y en otros países antes de que se legisle esta iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo.

“No se trata de confrontar, se trata de exigir lealtad constitucional, ausencia de conflictos y rendición de cuentas, no presumir deslealtad por una condición jurídica”, puntualizó.

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FGR