FUNO recupera 11 toneladas de reciclables en plazas comerciales de México

Ciudadanos que visitan plazas comerciales de FUNO en México contribuyeron a la recuperación de más de 11 toneladas de materiales reciclables. Esta primera “Campaña Nacional de Reciclaje” se realizó durante el primer semestre de 2026 en 38 centros comerciales del país, incluyendo CDMX, EDOMEX, Quintana Roo, Veracruz y Nuevo León.

La iniciativa logró recolectar 11,228 kilogramos de residuos, gracias a la activa participación de equipos operativos, visitantes e inquilinos. Contó además con el apoyo de 16 organizaciones aliadas especializadas, como RECOLECTO, Banco de Tapitas y CRIT Guerrero, quienes facilitaron la separación y canalización de los materiales.

Entre los materiales recuperados, el cartón y los textiles representaron los volúmenes más significativos. También se recolectó vidrio, tapitas de plástico, PET y residuos electrónicos. Estos materiales ahora pueden reincorporarse a cadenas de reciclaje, evitando que terminen en rellenos sanitarios.

Esta acción es relevante en México, donde se generan más de 108,000 toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente, pero apenas un 10% se recupera para reciclaje, según INEGI y Semarnat. Persisten desafíos en infraestructura y aprovechamiento, especialmente porque una tercera parte de los residuos se concentra en CDMX, EDOMEX y Jalisco.

“Transformar la gestión de residuos requiere infraestructura, información y, sobre todo, colaboración”, afirmó Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno. “Cuando cada actor participa, recuperamos más materiales y avanzamos hacia modelos de operación más circulares”.

Esta campaña de sensibilización complementa la Estrategia de Sostenibilidad 2030 de FUNO, que busca el objetivo de “Cero Basura”. La hoja de ruta incluye optimizar la gestión de residuos, mejorar estaciones de separación, fortalecer la medición y trazabilidad, ampliar la recuperación de papel y cartón, y capacitar a colaboradores e inquilinos. La empresa continuará desarrollando campañas de participación, reconociendo que la colaboración y las alianzas son fundamentales para lograr sus objetivos en comunidad.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR