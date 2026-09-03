Recientemente se dio a coocer que la compañía de transporte privado por aplicación, Uber, realizó un despido masivo a empleados, y la de esta ocasión el recorte de personal más grande que han tenido desde la pandemia.

Por medio de un comunicado interno, Uber informó que aproximadamente el 10 por ciento de sus empleados sería despedido, por lo que de los 34 mil empleados se hizo un recorte de 3 mil 300 personas.

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, informó que el despido masivo corresponde a una reestructuración que busca reducir los niveles jerárquicos dentro de la compañía.

We are bringing robotaxis to the streets of Japan! 🇯🇵



By the end of 2026, riders in Tokyo will be able to experience the next generation of mobility right from the Uber app.



We’re teaming up with @TAXI_HINOMARU, @NissanMotor, and @wayve_ai to launch our autonomous vehicle… pic.twitter.com/A31sazi4Pj — Uber (@Uber) August 13, 2026

Adicionalmente, se busca reducir la complejidad organizacional que ha hecho que la toma de decisiones sea más lenta, pues buscan tener una empresa y organización más ágil y clara, con la finalidad de poder dedicar más tiempo a la creación y no a la coordinación.

“Además, generará ahorros que pretendemos reinvertir en crecimiento, innovación y las capacidades que serán más importantes en los próximos años” se lee en el comunicado de Dara Khosrowshahi.

Uber ha pasado por algunos cambios durante los últimos años, pues en algunos países los servicios de transporte que no requieren a un conductor han incrementado desde el 2018.

London, meet your newest way to ride. 🇬🇧



Autonomous rides powered by @wayve_ai are now on Uber. British-built AI. London roads. Same Uber app.



Off we go. pic.twitter.com/xGWTNM7xsm — Uber (@Uber) September 3, 2026

¿Cómo afectarán a México despidos masivos de Uber?

El recorte de Uber corresponde principalmente a las personas que se desempeñaban como gerentes, y empleados que estén a más de siete niveles jerárquicos de Khosrowshahi.

Este despido masivo también va dirigido a quienes estén en sus grupos de ingenieria, ciencia y entrega, y a la reducción de microequipos; además, también se reducirá el numero de personas que realizan trabajo de manera remota.

Los empleados de Uber que han sido notificados sobre el despido han expresado su sorpresa en plataformas como LinkedIn, pues aseguran que es una decisión y un cambio que no esperaban.

Publicación en LinkedIn sobre los despidos de Uber ı Foto: Captura de pantalla

Hasta el momento no se cuenta con información pública sobre los despidos que se realizarán a nive global, por lo que no se conoce cómo este recorte de personal afectará a las personas que trabajan en la compañía en México.

Quienes han sido retirado de sus cargos ya han sido notificados por la compañía, por lo que en caso de ser una de las personas que se verá afectada con este cambio, posiblemente ya cuentes con un comunicado por parte de Uber.

El despido masivo de Uber no afectará la manera en la que funciona la plataforma para quienes utilizan este servicio alrededor del mundo, por lo que quienes son usuarios de esta plataforma no verán un cambio reflejado en la aplicación o el servicio.

We've been rolling out AI-driven customer service and closely monitoring interactions (not perfect but v encouraging trends). This conversation w/our driver assistant was one of my favorites: pic.twitter.com/kWuGhCTBol — dara khosrowshahi (@dkhos) September 1, 2026

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