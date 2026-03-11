Uber pide a Guardia Nacional no detener a sus conductores en aeropuertos, tras orden de una juez

Uber pide a Guardia Nacional no detener a sus conductores por operativo en AICM

Luego de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunciara que a partir de este 12 de marzo se implementarán operativos de la Guardia Nacional en las inmediaciones del lugar contra los servicios irregulares de transporte, la empresa de aplicación Uber respondió en un comunicado.

La plataforma de taxi por aplicación pidió a la Guardia Nacional en su mensaje que se respete la orden de una jueza de no detener a sus conductores en los aeropuertos.

"En una resolución que reafirma el derecho de los conductores de Uber a dejar y recoger usuarios en todos los aeropuertos de México, la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Guardia Nacional cumplir con la suspensión definitiva respecto al juicio de amparo 1202/2025, promovido por Uber el año pasado“, se lee en el comunicado.

"La determinación judicial señala que: ‘las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos’; con esto, los conductores de Uber deberían poder ejercer sus derechos al libre tránsito y al empleo utilizando la plataforma de Uber sin ser objeto de multas y confiscaciones de su medio de trabajo“, continuó el mensaje.

Uber señaló en el documento que confía que esta resolución y la suspensión definitiva otorgada en octubre de 2025 serán respetadas por la autoridad en vísperas de la Copa del Mundo.

Comunicado de Uber ı Foto: Especial

Protestas taxistas de AICM

La mañana de este 11 de marzo los taxistas del AICM bloquearon las entradas al aeropuerto, para exigir que no se les permita el acceso a los conductores por aplicación.

Posteriormente de que comenzaron los bloqueos, el aeropuerto mandó un mensaje en su cuenta de X para anunciar la implementación de los operativos en la zona por parte de la Guardia Nacional.

"En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional“, se lee en la publicación.