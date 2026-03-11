AICM anuncia que Guardia Nacional hará operativo contra servicios irregulares a partir del 12 de marzo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional implementará operativos contra servicios irregulares de transporte.

A través de su cuenta de X, el AICM dio a conocer las medidas que se tomarán, luego de que este 11 de marzo se llevan a cabo bloqueos en la terminal 1 y 2 del aeropuerto.

“En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional”, se lee en el mensaje en redes sociales.

#AICMinforma



Protestas de taxistas en el AICM

Este 11 de marzo comenzaron los taxistas del AICM a movilizarse a las afueras del aeropuerto, afirmaron que hoy no iban a prestar servicios ninguna de las empresas de transporte que trabajan el aeropuerto.

Los conductores señalan que han permitido que los conductores que trabajan bajo aplicaciones de transporte trabajen dentro del aeropuerto, que es considerado un área federal, misma que está prohibida por la ley.

Otro de los puntos de la protesta es sobre “las iniciativas que se están impulsando en el Senado y en la Cámara de Diputados para modificar la ley y hacer un traje a la medida para estas plataformas”.

Por otra parte, los usuarios que utilizan el transporte en el aeropuerto también se pronunciaron sobre la protesta de los taxista y aseguran que lo que deberían hacer los taxistas del AICM es bajar sus tarifas pues las consideran demasiado excesivas, a comparación de los costos que ofrecen los taxis de aplicación.

“Servicios irregulares?? (Didi, Uber) mejor regulen los precios excesivos de los Taxis y su mal servicio, por eso los usuarios usamos a Uber y Didi y no esos taxis abusivos”, “Mejor regulen las risorias tarifas que tienen los taxis del aeropuerto. Que fácil doblan las manos”, “Esto es ridículo, las tarifas de los taxistas del aeropuerto están infladas, taxis sucios, te hacen esperar horas para tomar uno, de verdad creen que con el mundial en puerta la gente va a tomar taxis del aeropuerto?”, fueron algunos de los comentarios de la gente en redes.