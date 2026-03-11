Bloqueos AICM: taxistas comienzan cierre de acceso a terminal 2

La movilización anunciada por integrantes de la organización Transportación Terrestre “Nueva Imagen” en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio comienzo en la terminal 2.

Varios taxis bloquearon el acceso a la terminal del aeropuerto, lo que comienza a generar caos en la zona.

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la afectación sobre la circulación en el Eje 1 Norte y Alberto Santos Dumont debido a la presencia de los manifestantes.

Compartió videos de las cámaras de vigilancia de la ciudad en donde se podía observar la intensa carga vehicular que comenzaba a juntarse en la zona. Las afectaciones también se extendían hacía:

Circuito Interior al Norte del AICM

C. Economía

Avenida Capitán Carlos León

10:45 #PrecauciónVial | Afectada la circulación de Eje 1 Norte y Alberto Santos Dumont, alcaldía Venustiano Carranza, inmediaciones del @AICM_mx, por manifestantes. #AlternativaVial Calz. Ignacio Zaragoza, Av. 8 y Av. Canal de Río Churubusco. pic.twitter.com/7cTIpmg16Y — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 11, 2026

Alternativas viales

Las autoridades de la Ciudad de México pidieron a los automovilistas manejar con precaución en la zona, así como planificar su viaje.

De acuerdo con la información compartida, estas son algunas de las alternativas viales que pueden usar:

Calzada Ignacio Zaragoza

Avenida 8

Avenida Canal de Río Churubusco

Distribuidor vial Heberto Castillo

Eje 3 Oriente

Avenida Oceanía

Calzada Ignacio Zaragoza

Liberan algunas vialidades

Minutos después de iniciar con los primeros bloqueos, los manifestantes se retiraron de la zona, liberando las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como los accesos a la Terminal 2.

Aunque aún circulan en redes rumores de más bloqueos a lo largo del día, sin embargo, no son versiones confirmadas por lo que pueden haber culminado las manifestaciones por este día.

Al momento continúa cerrada la circulación de Av. Capitán Carlos León a la altura de Circuito Interior, inmediaciones de la Terminal 1, mientras personal de tránsito agiliza la circulación en inmediaciones de la Terminal 2.

11:40 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Av. Capitán Carlos León a la altura de Circuito Interior, inmediaciones de la Terminal 1 del @AICM_mx. #AlternativaVial Eje 3 Oriente, Av. Oceanía y Calz. I. Zaragoza. pic.twitter.com/jmwxat3hWJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 11, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT