Con obras y hechos seguimos imparables en Coyoacán: Giovani Gutiérrez Aguilar.

Nunca en la historia de la alcaldía Coyoacán se habían invertido tantos recursos para el arreglo y dignificación de oficinas de atención al público, en dónde desarrollar la tarea de servicio a la ciudadanía, sostuvo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar al realizar un recorrido por el nuevo edificio, ubicado en la calle Monserrat y Eje 10.

Estas instalaciones, que albergarán a la Dirección General de Participación Ciudadana, fueron remodeladas después de décadas de no haber tenido alguna intervención y en donde se reciben a cientos de personas que acuden a realizar trámites diversos por servicios.

Acompañado por las directoras generales de Participación Ciudadana, Iliana Pardo; de Obras, Martha Elguea, así como la titular de la dirección general de Seguridad, Aurora Monserrat Cruz, el alcalde dijo:

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“Aquí se hicieron importantes trabajos que hacía décadas se habían dejado de lado. Se hizo la remodelación completa del edificio, un edificio que alberga el trabajo de una población flotante de más de 60 personas y se encontraba en el abandono.

Las condiciones no eran las adecuadas para brindar atención ciudadana, por ello, se determinó intervenir este edificio y, con la misma estructura, realizar trabajos de rehabilitación al 100% con lo que se dignifica el espacio de trabajo para el personal de la demarcación y también se ofrece un espacio para la atención a las y los vecinos de Coyoacán”, comentó Giovani Gutiérrez.

Renovamos las oficinas de la Dirección General de Participación Ciudadana, con un total de 815 m2, que incluyen la fachada, planta baja y alta, escaleras, baños, techos, pintura, luminarias, portón, loseta, cisterna, puertas, mobiliario, cancelería, tinacos y caseta de… pic.twitter.com/MriKRq1Wch — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) April 29, 2026

La directora de Obras, Martha Elguea Viniegra dijo que los trabajos consistieron en remodelación y ampliación, que incluyeron nuevos sanitarios, en dos niveles; se remodelaron todas las oficinas con acabados y pintura, se ampliaron y construyeron espacios para recibir a las vecinos y vecinas que acuden a trámites y se habilitó una caseta, así como espacios para archivo, además de la renovación de todo el mobiliario.

“Aquí vamos a estar atendiendo a todas y todos los vecinos; desde aquí vamos a coordinar el trabajo de todas las unidades territoriales de la demarcación con los servicios que permanentemente ofrecemos. Este espacio es para las y los trabajadores, pero más para las y los ciudadanos que acuden todos los días a estas instalaciones que hoy ofrecen un espacio nuevo, digno y limpio, para ser atendidos”, comentó la directora Iliana Pardo.

Todos los edificios públicos, gimnasios, deportivos, albercas, mercados, oficinas, escuelas y otros edificios de la alcaldía como el de la calle Caballo Calco, el Palacio de Cortés o el de la subdirección de Vía Pública y Mercados en avenida Río Churubusco, o las oficinas de trámites vehiculares en esa zona, han sido intervenidos para brindar mejores servicios, comentó Giovani Gutiérrez.

“Con espacios nuevos y limpios; con trabajo permanente y con obra pública que perdura, en Coyoacán seguimos imparables”, indicó Gutiérrez Aguilar.

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JVR