Rechaza la Semovi mototaxis por app y Uber pide diálogo

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, reiteró que se inició un procedimiento para que Uber y Didi no otorguen el servicio de mototaxi, pues no está autorizado, a lo que la primera empresa por aplicación llamó a un diálogo para demostrar la viabilidad del servicio en la ciudad.

En el marco de la presentación del acuerdo entre Uber y MXTaxi, el gerente de la primera app, Esteban Illades, afirmó a La Razón que este tipo de servicio en motocicleta es bueno para los capitalinos y visitantes por su bajo costo.

“Seguimos en pláticas y a nosotros nos parece importante que quien se quiera mover, como se quiera mover lo pueda hacer. En el caso de Uber Moto, en concreto, es un producto pensado en el precio y en el bolsillo del usuario. Nosotros siempre estaremos en favor de distintos tipos de movilidad y estaremos en diálogo con las autoridades para que esto pueda ser una realidad para todos.

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EL DATO: DATOS del Inegi muestran que en 2015 había 260 mil 99 motocicletas registradas en la capital y para 2024, 737 mil 675.

“Aprovechamos el espacio para llamarlo (al Gobierno) al diálogo y ver por qué este tipo de productos son útiles para la población. Estamos buscando un diálogo, que participemos todos, tanto conductores, como usuarios para tener puntos de vista distintos”, dijo.

El 24 de julio del año pasado, la Semovi emitió un comunicado en el cual informó que el servicio de transporte en motocicleta por aplicación no estaba regulado, por lo que la operación de éste es ilegal.

De acuerdo con el artículo 59 de la Ley de Movilidad de la ciudad, las motocicletas pueden prestar diversos servicios de transporte, como de mensajería, turístico y seguridad privada, pero no de transporte público de pasajeros.

Ante esta situación, la dependencia aclaró que inició acciones jurídico administrativas para que las empresas como Uber y Didi suspendan este tipo de transporte.

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“La Ley de Movilidad no establece el servicio de prestación de transporte público individual de pasajeros. Con Uber Moto y Didi Moto hemos tenido una relación respetuosa, iniciamos un procedimiento para que ellos no otorguen ese servicio que no está autorizado”, respondió ayer en conferencia García Nieto a este diario sobre la solicitud de Uber para un diálogo.

El titular de la Semovi además recordó que la motocicleta es uno de los transportes más peligrosos para los conductores en la ciudad, así como para los acompañantes.

El Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito, de enero a septiembre de 2025, de la secretaría local indica que en dicho periodo 155 bikers fallecieron en eventos viales, 16 casos menos que en el mismo lapso de 2024 cuando se registraron 171.

En ese periodo, la Semovi demostró que del total de motociclistas que perdieron la vida en algún accidente, 87 fue en choques, 66 en derrapes y dos más en atropellamientos. Además, 49 por ciento de los ocupantes de motocicletas murió en un siniestro vial.

“Además, la motocicleta es de las más riesgosas con un alto índice de accidentes y con secuelas inevitables y con una gran saturación hospitalaria por este tipo de accidentes. Nos estamos ocupando, tenemos una regulación exprofeso”, comentó García Nieto, en la conferencia de ayer.