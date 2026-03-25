Califica Semovi como irregular acuerdo de Uber y Mx Taxi

De cara al Mundial de Futbol, la aplicación Uber y la plataforma Mx Taxi anunciaron una alianza para facilitar la solicitud de taxis concesionados mediante herramientas digitales; sin embargo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) advirtió que no existe regulación vigente que permita este esquema y adelantó que aplicará sanciones.

En la firma, en la que no hubo ningún representante de la dependencia local, el vocero de Mx Taxi, Erasto Vázquez, dijo que ello no era necesario al ser entre particulares y lo comparó con tener que hacer un convenio con una llantera para comprar una llanta.

“Es un convenio entre particulares no tendría por qué estar la Semovi. Entonces, quien está celebrando un convenio no es la autoridad, es un particular y no está modificando o alterando ninguno de los términos y condiciones que tiene el concesionado”, argumentó el vocero, el pasado martes.

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El vocero de Mx Taxi agregó que la alianza responde a cambios en los hábitos de los usuarios, quienes ahora solicitan servicios desde el celular.

“Ya no estamos solos en el mundo y menos en los temas de comunicación, menos en los temas de tecnología y mucho menos en los temas de la industria. Cuando hablamos de que el usuario cambió es porque el mundo cambió y tenemos que adaptarnos al mundo”, afirmó.

Semovi califica como irregular alianza entre Uber y Mx Taxi ı Foto: Jonathan Castro

Erasto Vázquez subrayó que los conductores no se van a integrar directamente a Uber y que mantendrán su registro en la plataforma de MXTaxi, por lo que operarán como unidades concesionadas.

“Mx Taxi mantiene su identidad, su autonomía y su independencia. Los taxistas no están registrados en Uber los taxistas están registrados en la comunidad MX Taxi. Los taxis con los que vemos servicios son taxis concesionados”, puntualizó.

Al respecto, la Semovi informó que “no existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo” que permita la integración de taxis concesionados a plataformas diseñadas para vehículos particulares.

Y que podría afectar la situación legal y operativa de los taxistas con multas de hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización.

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MSL