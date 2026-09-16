Muere Vicente López Rodea, presidente de Grupo La Costeña

El sector industrial de México lamentó el fallecimiento de Vicente López Rodea, presidente de Grupo La Costeña, consejero, socio y fundador de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca).

A través de publicaciones en la red social X, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) externaron sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad de la industria de conservas alimenticias.

Ambas instituciones resaltaron la trayectoria y el legado que dejó López Rodea en el sector productivo del país y destacaron su visión, trabajo incansable y compromiso con la industria mexicana.

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“Hacemos llegar a su familia y seres queridos nuestras más sinceras condolencias, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Don Vicente deja un gran legado en el sector agroalimentario de México, cuya visión, trabajo y compromiso siempre serán recordados y valorados”, indicó el CNA.

Asimismo, los socios e integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), así como su presidente Santiago Hernández Pons Riba y el presidente ejecutivo Jonás Murillo González, expresaron su pésame y solidaridad con la familia del empresario mexicano y también con los trabajadores de La Costeña.

Por su parte, la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (Canafem) sostuvo que Vicente López Rodea fue “uno de los grandes industriales de nuestros tiempos y padre de nuestro vicepresidente Juan Carlos López Abad”.

Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia , Descanse en Paz Don Vicente . @LaCostenaMx pic.twitter.com/5JD64oM2u0 — Luis Fernando Haro (@_lharo) September 16, 2026

El presidente Alejandro Malagón Barragán, @AMalagonB, y todo quienes conformamos la #CONCAMIN lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo, don Vicente López Rodea, consejero, socio y fundador de la Cámara Nacional de Conservas Alimenticias, @CANAINCA.… pic.twitter.com/2b81Y5RYXA — CONCAMIN (@CONCAMIN) September 16, 2026

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