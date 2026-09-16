American Airlines prevé ajustes ante fuerte alza en precios del combustible

El presidente ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, dijo que los precios del combustible, que se mantienen altos, podrían obligar a la aerolínea a ajustar su capacidad, a pesar de que la fuerte demanda y el aumento de los ingresos han ayudado a compensar gran parte del incremento de los costos.

En su intervención en una conferencia de Morgan Stanley, Isom dijo sentirse “muy optimista” respecto de la previsión de crecimiento de los ingresos de American para el tercer trimestre, que se sitúa entre el 16 y el 19 por ciento, y espera que la gran mayoría de las alzas resulten duraderas.

Los comentarios ponen de relieve la presión a la que se ven sometidas las aerolíneas, ya que una nueva subida de los precios del combustible pone a prueba hasta qué punto el aumento de los costos puede seguir compensándose con unos ingresos más sólidos.

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Por su parte, el presidente financiero de American, Devon May, señaló que los precios del combustible en el cuarto trimestre habían subido cerca de 1 dólar por galón frente al nivel previsto cuando publicaron sus previsiones en julio, lo que supone un incremento de los costos de combustible de mil millones de dólares.

May dijo que cada variación de 1 centavo en los precios del combustible modifica los costos trimestrales de la compañía en unos 10 millones de dólares. La aerolínea seguirá ajustando su capacidad a finales del cuarto trimestre debido al aumento, añadió.

American dice que, hasta ahora, ha recuperado una parte sustancial del incremento, pero el último repunte está obligando a realizar ajustes de capacidad para finales del cuarto trimestre.

Isom señaló que el buen desempeño de los ingresos se ha generalizado tanto en los mercados nacionales como en los internacionales, y tanto en la clase premium como en la turista.

American Airlines deja Venezuela ı Foto: larazondemexico

American ya ha recuperado “una cantidad enorme” del aumento de los gastos de combustible gracias a los ingresos, agregó.

Describió la mejora interanual actual de los ingresos como algo sin precedentes en toda su carrera, salvo las recuperaciones tras la pandemia de la COVID-19 y los atentados del 11 de septiembre.

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MSL