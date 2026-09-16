Fed sube tasa en 25 puntos y se prevé otra alza este 2026

La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó hoy la tasa de interés de referencia en 0.25 puntos porcentuales, representando su primera alza en las tasas de interés desde 2023 y una decisión que podría desencadenar tensiones entre el presidente de la Fed, Kevin Warsh, y el Presidente Donald Trump.

El aumento, aprobado por unanimidad, elevará el rango de tasa de referencia de los fondos federales a entre 3.75% y 4%.

En su comunicado, la Fed dijo que la inflación se mantiene elevada y retiró su descripción previa de que eso se debe en parte a choque de oferta.

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Los responsables de la política monetaria anticipan una inflación PCE del 3.7% a finales de 2026, frnete al 3.6% previsto en junio.

La gran mayoría de los funcionarios de la Fed previeron un aumento más este año en las proyecciones de tasas de interés publicadas después de su reunión.

Las proyecciones de la Fed muestran que 12 de 18 miembros prevén un alza más de tasas de interés de 25 puntos básicos este año; cuatro prevén dos alzas; y dos no prevén más incrementos.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, prometió, poco después de asumir el cargo en mayo, poner fin a un exceso del objetivo del 2% de la Reserva Federal, ahora en su sexto año, y siguió adelante con un aumento que se había anticipado ampliamente en los últimos días.

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