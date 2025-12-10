FED vuelve a recortar tasas de interés en 25 puntos base

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) cerró, este miércoles 10 de diciembre, su última reunión de política monetaria del año con un nuevo recorte a la tasa de referencia, que fue reducida en 25 puntos base, con lo que pasó de un rango de 3.75 a 4.00 por ciento, a uno de entre 3.50 y 3.75 por ciento.

Con esta decisión, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) completó tres disminuciones consecutivas dentro del ciclo de relajación.

Tras la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto, encargado de la política monetaria, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió la baja de la tasa de interés de referencia en una decisión dividida, con nueve votos a favor y tres votos en contra.Votaron a favor el presidente Jerome H. Powell, Chair; el vicepresidente John C. Williams; Michael S. Barr; Michelle W. Bowman; Susan M. Collins; Lisa D. Cook; Philip N. Jefferson; Alberto G. Musalem; y Christopher J. Waller.Los votos en contra fueron de Stephen I. Miran, quien prefería un recorte de 50 puntos; y Austan D. Goolsbee y Jeffrey R. Schmid, quienes votaron por mantener sin cambio el rango de la tasa de fondos federales.

En su comunicado, la Reserva Federal de Estados Unidos señala una pausa en recorte de tasas al agregar “alcance y tiempo” para describir su enfoque a ajustes adicionales a la tasa de política monetaria.En su última reunión del año, la Fed indicó que la economía se ha estado expandiendo a un ritmo moderado, ganancias de empleo se han desacelerado y la tasa de desempleo ha subido.

