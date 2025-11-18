Apoya Fed próximo recorte en tasas

El impacto de los aranceles en la inflación, un mercado laboral débil y una desaceleración económica en Estados Unidos serían parte de las causas por las que Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, apoyaría otro recorte en las tasas de interés del banco central. Los gobernadores y el presidente de la entidad se reunirán los próximos 9 y 10 de diciembre.

Por un lado, explicó que los aranceles impuestos a diferentes productos y mercados de todo el mundo por el presidente estadounidense Donald Trump, están impactando “levemente” a la inflación en Estados Unidos, así lo mencionó en un discurso que emitió ayer.

70% del PIB en EU pertenece a gastos en consumo personal

“La inflación hasta septiembre siguió mostrando efectos relativamente leves derivados de los aranceles, lo que respalda la hipótesis de que éstos tienen un efecto puntual en el aumento de los precios en Estados Unidos y no constituyen una fuente persistente de inflación”, comentó.

Explicó que teniendo en cuenta los efectos arancelarios estimados, la inflación subyacente se situó relativamente cerca del objetivo del 2.0 por ciento del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed.

Añadió que a pesar de que la inflación real se mantiene cerca del 3.0 por ciento y por encima del objetivo durante los últimos cinco años, las expectativas de inflación a medio y largo plazo permanecen bien ancladas.

“Incluso excluyendo los efectos temporales del cierre del gobierno, es probable que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real se haya ralentizado en la segunda mitad de 2025 con respecto al rápido ritmo registrado en el segundo trimestre”, advirtió el economista.

Waller afirmó también que la actividad económica estadounidense no se está acelerando y, por lo tanto, se correlaciona más con la debilidad del mercado laboral.

Agregó que en Estados Unidos, el gasto en consumo personal representa aproximadamente el 70 por ciento del PIB, por lo que una desaceleración del gasto tiene implicaciones drásticas para el crecimiento económico.

Aseguró que un factor que afectará el gasto en los próximos meses es que la mayoría de los hogares enfrentan dificultades para adquirir bienes de alto valor, como viviendas y automóviles, en parte debido a su costo.