Este es el precio del dólar HOY miércoles 16 de septiembre de 2026

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano se ha mantenido por arriba de las 17.00 unidades por dólar, en uno de sus niveles más favorables en meses.

De esta forma, este miércoles 16 de septiembre la moneda nacional se cotiza en 17.14 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el martes 15 de septiembre en 17.11 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 16.8947 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 16.9202 pesos por dólar.

TE RECOMENDAMOS: Según reportes Hija del director del Infonavit declara departamentos por 9 mdp

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este miércoles 16 de septiembre:

Afirme: 16.00 a la compra – 17.60 a la venta

Banco Azteca: 16.80 a la compra – 17.49 a la venta

Banco de México, FIX del mjueves: 16.8947

Bank of America: 16.00 a la compra – 17.8891 a la venta

Banorte: 15.70 a la compra – 17.20 a la venta

BBVA Bancomer: 16.37 a la compra – 17.50 a la venta

Grupo Financiero Multiva: 16.92 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 16.4299 a la compra – 17.4449 a la venta

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR