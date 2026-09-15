Hija del director del Infonavit declara departamentos por 9 mdp

María Fernanda Romero Lozano, hija del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, posee dos departamentos valuados en más de 9 millones de pesos, según una declaración de patrimonial citada por EMEEQUIS.

De acuerdo con la revista digital, ambos departamentos fueron adquiridos a crédito en 2020 durante su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde tenía un ingreso mensual de 54 mil pesos como secretaria Auxiliar de Acuerdos en la Ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Ambos inmuebles, según EMEEQUIS, fueron adquiridos por un total de 9 millones 384 mil 763 pesos, lo que contrasta con las percepciones salariales reportadas en las declaraciones de María Fernanda Romero Lozano.

EMEEQUIS también reportó el pasado 14 de septiembre que María Eugenia Romero Lozano, otra hija de Octavio Romero Oropeza, declaró en su declaración patrimonial “donaciones” por 1.2 millones de pesos.

Todo lo anterior, ocurre después de que se dio a conocer que el Octavio Romero posee activos por 47 millones 534 mil 58 pesos: tiene una casa, dos departamentos y cuatro terrenos valuados en 36 millones 976 mil 526 pesos.

Asimismo, es propietario de bienes muebles por 3 millones 150 mil pesos y cuentas bancarias en las que tiene depositados 7 millones 409 mil 532 pesos.

El pasado 14 de septiembre, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director del Infonavit defendió sus bienes y aseguró que utilizó créditos hipotecarios para adquirir los inmuebles incluidos en su declaración patrimonial.

En ese sentido, aseguró que su patrimonio prácticamente no ha crecido durante los años que lleva como funcionario público, y señaló que parte de sus terrenos fueron adquiridos antes de ingresar al servicio público.

“Yo poseo un predio rústico, un rancho en Tabasco, y particularmente uno de los terrenos lo adquirí en 1984, muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido porque estamos hablando de hace 42 años. Otros terrenos los adquirí en 1992, hace 34 años”, señaló.

Sobre una casa ubicada en la alcaldía Tlalpan, Octavio Romero aseguró que la compró hace unos 25 años mediante un crédito hipotecario contratado.

El funcionario federal también se refirió a dos departamentos de 74 metros cuadrados cada uno, cuyos contratos de compraventa firmó en marzo de 2018, cuando el edificio todavía estaba en construcción.

Octavio Romero sostuvo que dos años después contrató créditos hipotecarios con una institución financiera de Méxioc para pagar ambos inmuebles. Además, atribuyó que algunas diferencias al sistema de declaración patrimonial, que, según explicó, registra como pago de contado los créditos que ya fueron liquidados.

También rechazó poseer actualmente automóviles, joyas u obras de arte y negó versiones que le atribuyeron unos 50 millones de pesos disponibles para gastar.

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cehr