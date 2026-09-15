Aseguran más de una tonelada de café contaminado con presunta cocaína en el AICM

Aseguramiento de café "contaminado" con cocaína, en el AICM.

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina, interceptó un cargamento de café “contaminado” con presunta cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Tras recibir un alertamiento de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las autoridades decomisaron más de 3 mil bolsas de café tostado y molido procedentes de Bogotá, Colombia, y con destino a España.

Aseguramiento de café "contaminado" con cocaína, en el AICM. ı Foto: Especial

El cargamento, con un peso aproximado de mil 77 kilogramos, fue identificado por binomios caninos durante “acciones de control, vigilancia, revisión no intrusiva”, de acuerdo con un comunicado conjunto.

La mercancía asegurada quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM para, una vez obtenido el dictamen técnico definitivo sobre la sustancia, ponerla a disposición ante la Fiscalía General de la Republica (FGR).

Aseguramiento de café "contaminado" con cocaína, en el AICM. ı Foto: Especial

Las autoridades federales calificaron el decomiso como “un resultado relevante en materia de seguridad nacional y combate al tráfico internacional de drogas”, como parte de los trabajos para “fortalecer la seguridad y el control de las operaciones de comercio exterior”.

Asimismo, destacaron que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad “fortalecen los mecanismos de control y vigilancia” contra posibles conductas ilícitas , contribuir a la seguridad nacional y proteger la legalidad en las operaciones de comercio exterior.

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cehr