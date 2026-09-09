Marina rescata en Huatulco a pescador de Puerto Ángel tras 8 días a la deriva

Las operaciones de localización y auxilio marítimo fueron coordinadas por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR).

La Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Décima Región Naval, informó sobre el arribo a puerto de un pescador originario de Puerto Ángel, Oaxaca, quien permaneció desaparecido desde el pasado 31 de agosto.

El rescate se concretó a aproximadamente 260 millas náuticas (481 kilómetros) al sur de Huatulco, Oaxaca, según la actualización del comunicado oficial emitido por la institución naval.

Cerca de las 20:30 horas de ayer, el trabajador del mar arribó al muelle de la Décima Región Naval a bordo del Buque ARM “Monte Albán” de la Armada de México.

En la instalación portuaria concretó el reencuentro con sus familiares, luego de permanecer un periodo de ocho días a la deriva en aguas del océano Pacífico.

El sobreviviente fue trasladado a tierra firme para su desembarco en las instalaciones de la Décima Región Naval. ı Foto: Especial.

Tras su desembarco, el personal de Sanidad Naval realizó la valoración médica inicial correspondiente a la condición de salud del sobreviviente.

Posterior a la atención preliminar en el muelle, los elementos navales trasladaron al hombre al Hospital Naval de Salina Cruz para recibir la asistencia médica especializada.

Luego de completar la revisión de su estado de salud en el nosocomio militar, el pescador se retiró del establecimiento médico por sus propios medios.

Las acciones de localización, auxilio y traslado se llevaron a cabo bajo el marco operativo de la Armada de México en sus funciones institucionales de Guardia Costera.

La Secretaría de Marina (SEMAR) mantendrá el despliegue del Sistema de Búsqueda y Rescate para atender situaciones de emergencia que pongan en riesgo la integridad física de la población en las zonas marítimas de la región.

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JVR