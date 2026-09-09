Manuel Velasco reconoce inquietudes entre el Partido Verde por reforma de doble nacionalidad

Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado, el 9 de septiembre de 2026.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, aseguró que la bancada no está en contra de la iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para prohibir la doble nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de que no alcance los votos necesarios debido a diferencias dentro del grupo parlamentario, rechazó que el Partido Verde planee votar en contra.

“En ningún momento nosotros nos hemos pronunciado en contra de la iniciativa”, afirmó.

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El senador reconoció que algunos integrantes de la bancada han expresado inquietudes respecto de la reforma, pero aclaró que se trata de un proceso interno de diálogo en el que los legisladores intercambian puntos de vista con el objetivo de enriquecer la propuesta y alcanzar un consenso.

Velasco Coello señaló que el único senador que ha manifestado públicamente una postura de este tipo es Luis Armando Melgar Bravo. No obstante, evitó precisar cuántos integrantes de la bancada tienen dudas o mantienen una posición distinta.

“Yo espero que todos los demás podamos ir en una misma dirección”, señaló.

#Entérate| El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, señaló que el partido no rechazará la iniciatiava sobre la doble nacionalidad, para quienes aspiran a la presidencia.#EnlaceTabasco pic.twitter.com/mATO6QEvwv — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) September 9, 2026

Rechaza referirse a legisladores con doble nacionalidad

Cuestionado sobre los legisladores del Partido Verde que cuentan con doble nacionalidad y que estarían analizando su posición frente a la iniciativa, Manuel Velasco reconoció que es un asunto que debe revisarse , aunque evitó proporcionar nombres o cifras.

El coordinador parlamentario explicó que el tema está relacionado con las disposiciones que deberán cumplir quienes aspiren a determinados cargos de elección popular. En particular, sostuvo que quien dirija los destinos del país como presidenta o presidente debe elegir la nacionalidad mexicana.

Sin embargo, Manuel Velasco se negó a identificar a los integrantes de su bancada que cuentan con doble nacionalidad, al señalar que el partido se encuentra en un proceso interno para construir consensos .

“No voy a hablar de ningún compañero en particular”, afirmó.

El legislador insistió en que la existencia de inquietudes dentro de la bancada no significa que haya una determinación de votar contra la iniciativa. Por el contrario, aseguró que la mayoría de los senadores del PVEM está a favor y que su responsabilidad como coordinador es buscar un acuerdo mayoritario.

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