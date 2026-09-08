Necesita ver los datos: Paloma Sánchez encara a Inzunza con expedientes de la violencia en Sinaloa

El reclamo directo en el Pleno del Senado de la República se dirigió al legislador por el estado de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez.

La senadora de la bancada del PRI, Paloma Sánchez, protagonizó este martes una confrontación en el Pleno del Senado de la República contra Enrique Inzunza Cázarez, a quien le colocó en su escaño diversos expedientes sobre víctimas de homicidios, violencia armada y personas desaparecidas en Sinaloa.

En un video que circula en redes sociales se ve cómo la legisladora priista recorrió el recinto cargando una voluminosa pila de expedientes impresos. Al llegar al lugar de Inzunza Cázarez, Sánchez Ramos colocó la documentación directamente sobre la mesa de trabajo del senador.

Durante este acto, Paloma Sánchez confrontó verbalmente a su homólogo para exigirle que revisara los datos del estado que representan, respondiendo a las objeciones que surgieron en el momento con afirmaciones de que “necesita ver los datos” y asegurando que no le estaba faltando al respeto.

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El valor de @palomaSnchez para plantarse frente a un narcopolítico y ponerle enfrente el dolor de Sinaloa merece todo nuestro reconocimiento.



Mientras otros callan, ella da la cara. Así se defiende a Sinaloa. pic.twitter.com/ybnKHLI2qy — Jorge Tejero (@JorgeTejero) September 8, 2026

Por su parte, el senador Enrique Inzunza permaneció sentado observando la acción, rodeado por otros legisladores que presenciaron el intercambio. Durante la interacción, se observa cómo parte de los expedientes colocados sobre el escritorio termina cayendo a un costado del escaño.

El incidente aconteció el mismo día en que la Mesa Directiva de la Cámara alta recibió la notificación oficial sobre la desincorporación de Inzunza de la bancada de Morena, con efectos retroactivos a partir del 26 de agosto.

Hoy pongo estas carpetas frente Enrique Inzunza. ¡Que las vea! ¡Que las lea! ¡Que vea la realidad de Sinaloa! ¡Que no pueda ignorarlas!



Porque representan vidas arrebatadas, familias desplazadas, personas desaparecidas, ataques armados, niñas y niños asesinados y pérdidas… pic.twitter.com/lFtk9HjkDu — Paloma Sánchez (@palomaSnchez) September 8, 2026

Posterior a la contienda verbal en la sesión ordinaria, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, externó su respaldo público a la senadora Sánchez mediante sus plataformas digitales, tildando la acción como un acto de valentía y señalando que Morena mantiene un cerco de protección política en favor del congresista sinaloense.

Todo mi respaldo y reconocimiento a la Senadora @palomaSnchez. Una sinaloense valiente, íntegra, decidida y con un amor enorme por su tierra. Mientras muchos agachan la cabeza por temor o complicidad, Paloma da la cara por las familias de Sinaloa y enfrenta desde el Senado a… https://t.co/XgpzT21fQw — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 8, 2026

¿De qué se le acusa a Enrique Inzunza?

El pasado 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló al senador sinaloense Enrique Inzunza por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la protección a “Los Chapitos” durante su gestión como secretario general de Gobierno en Sinaloa.

Enrique Inzunza rechazó los señalamientos del gobierno estadounidense, calificándolos de calumnias con motivación política e injerencista tras sus participaciones en tribuna.

Además, aseguró no haber tenido contacto con agencias de Estados Unidos, descartó contratar abogados externos afirmando que ejercerá su propia defensa y rechazó abandonar el país o el estado de Sinaloa.

Aunque inicialmente evitó asistir presencialmente a las sesiones del Senado para no generar un “espectáculo político”, Inzunza se negó a solicitar licencia formal a su cargo para mantener el fuero constitucional.

No obstante, ante la presión de la dirigencia y tras los movimientos políticos derivados de la situación en Sinaloa, a finales de agosto de 2026 presentó su separación del grupo parlamentario de Morena.

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JVR