PRI exige extradición de Enrique Inzunza y acusa ‘simulación’ en salida de bancada de Morena

El senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI, calificó como una “simulación” la separación del senador Enrique Inzunza Cázarez del grupo parlamentario de Morena y exigió que tanto él como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pongan a disposición de las autoridades para ser extraditados a Estados Unidos.

“Lo del senador Inzunza es una simulación separarse de Morena y estar en el Senado de la República es la incongruencia de Morena, que siempre lo hemos dicho, es igual al caso del exgobernador Rubén Rocha Moya”, afirmó el legislador priista.

Angulo Briceño señaló que Estados Unidos solicita en extradición tanto a Inzunza Cázarez como a Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Los señalamientos sobre Inzunza y sobre Rocha Moya son gravísimos, se los está solicitando en extradición Estados Unidos por estar coludidos con el crimen organizado” Pablo Guillermo Angulo Briceño, senador del PRI



Enrique Inzunza Cázarez, y Rubén Rocha Moya, el 19 de mayo de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

‘¿A qué le tiene miedo Morena?’, cuestiona

El senador priista planteó que Enrique Inzunza debe dejar su cargo y entregarse a las autoridades. “Lo que debería hacer Inzunza es renunciar al Senado de la República, es ponerse a disposición de las autoridades y lo que tendrían que hacer las autoridades mexicanas es extraditar los Estados Unidos”, expresó.

Angulo Briceño cuestionó la postura de Morena frente al caso y planteó una hipótesis sobre las razones de su actitud.

“¿A qué le tiene miedo Morena? A que Inzunza o Rocha Moya vaya a Estados Unidos y señale que fue [el expresidente Andrés Manuel] López Obrador quien dio las indicaciones de coludirse con el crimen organizado. Porque esos son los señalamientos que se están dando en el Senado de la República”, dijo.

El senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI. ı Foto: X, @PabloAnguloB

El legislador también se refirió a la posición de la oposición ante el caso. “Es verdaderamente penoso, vergonzoso tener que compartir con estos personajes que están señalados de tener vínculos con el crimen organizado. Imagínense ustedes el papel que hacemos como oposición de estar haciendo estos señalamientos y saber que en nuestras bancadas hay gente que está relacionada con el crimen organizado”, manifestó.

Angulo Briceño aclaró que la exigencia del PRI no se limita a que Enrique Inzunza deje la bancada de Morena.

“Ese es el llamado que hacemos, no a que renuncie al grupo parlamentario de Morena, eso es quererle tomar el pelo a los ciudadanos, querer insultar la inteligencia de las y los mexicanos”, puntualizó.

El senador reiteró la demanda de su bancada: “Lo que queremos y demandamos desde el grupo parlamentario del PRI, insisto, es que estos sujetos que están señalados de tener vínculos con el crimen organizado se pongan a disposición de las autoridades y que las autoridades hagan sus trabajos y los extraditen”.

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cehr